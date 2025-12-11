พท.ย้ำต้องยกเลิกเงื่อนไขส.ว. 1 ใน 3 ชี้ผ่อนปรนร่างรธน.ใหม่อาจล้มทั้งกระดาน ชี้กติกาเอื้อพวกน้อยลากไป

“จาตุรนต์” ย้ำต้องยืนหลักการยกเลิกเงื่อนไข ส.ว. 1 ใน 3 ชี้หากผ่อนปรนสุดท้ายร่างรธน.ใหม่อาจล้มทั้งกระดาน ชี้กติกาเปิดทาง “พวกน้อยลากไป” ใช้อำนาจแค่ 134 เสียง เหนือเสียงปชช. วอนสมาชิกเลือกยืนข้างอนาคตประเทศ ไม่ใช่เงื่อนไขสกัดกั้นของเสียงส่วนน้อย
วันนี้ (11ธ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกรัฐสภา ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภากรณีการตัดเกณฑ์ สว.1ใน3 ในการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนุญ ในมาตรา 256/28 ว่า การที่มีข้อเสนอให้ ผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อหวังให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านในอีก 15 วันข้างหน้า อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ร่างฉบับนี้ไม่สามารถเดินหน้าได้จริง แม้ผ่อนให้วันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจว่าภายหลังจะผ่านวาระสาม เพราะเงื่อนไขเชิงหลักการยังเปิดช่องให้ถูกคว่ำร่างได้อีก
ส่วนที่มีผู้อภิปรายพยายามทำให้เข้าใจว่ากรรมาธิการต้องการแก้กติกา รายมาตรา ของมาตรา 256 เพื่อยกเลิกเสียง ส.ว. หนึ่งในสาม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด โดยย้ำว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยที่เคยเสนอให้ลดเกณฑ์ ส.ว. จากหนึ่งในสาม เหลือหนึ่งในห้าได้ถูกถอนออกไปแล้ว ดังนั้น รัฐสภาไม่ได้กำลังแก้กติกาการแก้ไขรายมาตรา แต่กำลังวางกติกาใหม่เพื่อเปิดทางสู่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ
นายจาตุรนต์กล่าวว่า เงื่อนไขปัจจุบันที่ต้องใช้เสียง ส.ว. หนึ่งในสาม หรือ 67 เสียงในทางปฏิบัติไม่ใช่ตัวตัดสินจริง แต่คือกลุ่มที่รวม ส.ว. ได้ 134 เสียงขึ้นไปต่างหากที่สามารถขวางทุกอย่างของรัฐธรรมนูญได้ แม้จะเป็นเพียง 19% ของ 700 เสียง แต่กลับสามารถยับยั้งเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่มีผู้แทนกว่า 500 คนได้ ถือเป็นความวิปริตของระบบ ที่เปิดทางให้เสียงข้างน้อยเพียงหยิบมือมีอำนาจเหนือเสียงประชาชนทั้งประเทศ
นายจาตุรนต์ชี้ว่า การร่างรัฐธรรมนูญใหม่แตกต่างจากการแก้รายมาตรา เพราะต้องผ่านประชามติถึง 3 ครั้ง คือ ประชามติเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2 ประชามติรับร่างของกรรมาธิการร่างฯ และ3ประชามติสุดท้ายเพื่อให้มีผลบังคับใช้
“หากยังคงให้ ส.ว. หนึ่งในสามมีอำนาจขวางขั้นตอนแรก เท่ากับปิดโอกาสไม่ให้ประชาชนทั้งประเทศได้ตัดสินใจตั้งแต่ต้น ซึ่งสวนทางกับหลักประชาธิปไตยและเจตนารมณ์ของประชาชน ไม่ใช่พวกมากลากไป แต่เป็นพวกน้อยลากไปต่างหาก ที่ทำให้ระบบไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริงตลอดหลายปีที่ผ่านมา”
นายจาตุรนต์กล่าวว่า หากกรรมาธิการยอมถอยจากหลักการสำคัญนี้ ก็อาจกลายเป็นเหตุที่ทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สำเร็จ และทำให้ประเทศต้องติดอยู่กับความล้าหลังเดิมต่อไปอีกยาวนาน พร้อมวิงวอนสมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายตระหนักว่า การตัดสินใจครั้งนี้มีผลต่อทิศทางของประเทศและอนาคตของประชาชนทั้งประเทศ