กมธ.แก้ รธน.ล่มก่อนโหวตชี้ขาด สสร. เหตุติดภารกิจเพียบ “พนิดา–เอกพร” จี้รับผิดชอบหวั่นกระทบไทม์ไลน์

‘กมธ.แก้รธน.’ องค์ประชุมล่ม ก่อนโหวตชี้ขาด ที่มาสภาร่างรัฐธรรมนูญ “นรเศรษฐ์” เผยหลายคนอ้างติดภารกิจ-น้ำท่วม ทำขาดประชุม เรียกร้องร่วมมือรอบหน้า “พนิดา–เอกพร” จี้ตระหนักความรับผิดชอบ หวั่นหากยืดเยื้ออาจกระทบไทม์ไลน์
วันนี้ (7 พ.ย. 2568) ที่รัฐสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ … พ.ศ…. ที่มี นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นประธานกมธ. ต้องล่มกลางคัน หลังองค์ประชุมไม่ครบก่อนโหวต มาตรา 256/1 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญว่าด้วย องค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
การประชุมเริ่มเวลา 09.30 น. โดยกรรมาธิการแต่ละฝ่ายได้เสนอแนวทางและอภิปรายเนื้อหาอย่างละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบองค์กรจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าจะให้มีเพียงคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือให้มี “สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)” ควบคู่กับ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาลงมติในช่วงเที่ยง พบว่ามีกรรมาธิการอยู่ในห้องประชุมเพียง 20 คน จากทั้งหมด 43 คน ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ประธานจึงสั่งปิดประชุม และนัดประชุมใหม่ในวันที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. โดยจะเริ่มพิจารณาลงมติทันที
ต่อมาเวลา 13.00 น. นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน และ นายเอกพร รักความสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษก กมธ.ฯ แถลงข่าวชี้แจงภายหลังองค์ประชุมล่ม
นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า การพิจารณามาตรา 256/1 ถือเป็นสาระสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นเรื่องที่มาขององค์กรที่จะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งหากสามารถลงมติได้ในวันนี้ จะทำให้การพิจารณามาตราต่อไปเดินหน้าได้เร็วขึ้น แต่เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ จึงต้องเลื่อนไปลงมติในวันที่ 12 พฤศจิกายน โดยจะกำหนดเป็นวาระแรกของการประชุม พร้อมเรียกร้องให้ กมธ.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเดินหน้าภารกิจการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา
ด้านนายเอกพร กล่าวว่า ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะ กมธ.ทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันให้การแก้รัฐธรรมนูญเสร็จตามกำหนด ซึ่งวางแผนไว้ 2 แนวทาง หากพิจารณาได้เร็ว จะเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในกลางเดือนพฤศจิกายน แต่หากไม่ทันก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสมัยประชุมสามัญวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาเดิม ทั้งนี้ ยืนยันว่าเหตุล่มของการประชุมไม่ได้เกิดจากการเมืองหรือการวอล์กเอาต์ แต่มี กมธ.หลายคนติดภารกิจในต่างประเทศและลงพื้นที่ดูแลประชาชน
น.ส.พนิดา กล่าวว่า กมธ.บางส่วนต้องกลับไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและพายุในพื้นที่ จึงไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนถึงเวลาลงมติได้ พร้อมยอมรับว่าประเด็นเรื่องที่มาของ “ผู้เขียนรัฐธรรมนูญ” ยังมีความเห็นหลากหลาย บางฝ่ายเสนอให้ยึดตามร่างหลักของพรรคประชาชน ขณะที่อีกฝ่ายเสนอให้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งต้องใช้เวลาหารือเพื่อหาฉันทามติร่วมกันให้ได้ในสัปดาห์หน้า
เมื่อถามถึงความรับผิดชอบต่อเหตุองค์ประชุมไม่ครบ น.ส.พนิดา กล่าวว่า กมธ.ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน เพราะนี่คือภารกิจสำคัญที่ประชาชนจับตามอง และเป็นจุดเริ่มต้นของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชน
นายนรเศรษฐ์ กล่าวเสริมว่า ไม่ได้มีการวอล์กเอาต์หรือเจตนาเล่นเกมทางการเมือง แต่อยากให้ทุกฝ่ายแสดงวุฒิภาวะในการทำงาน เพราะทุกคนรู้ดีว่ามาตรานี้สำคัญอย่างไร “เราเตรียมข้อมูลและถกเถียงกันมาหลายวันแล้ว ไม่ใช่จะมาปุ๊บปั๊บลงมติ” พร้อมย้ำว่าการแก้รัฐธรรมนูญถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ จึงขอให้ กมธ.ทุกฝ่ายให้ความสำคัญและร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์
เมื่อถามว่าหากสัปดาห์หน้าการประชุมยังไม่สามารถลงมติได้ จะกระทบกรอบเวลาเดิมหรือไม่ นายนรเศรษฐ์ตอบว่า กมธ.จะพยายามดำเนินการตามไทม์ไลน์เดิม แต่หากจำเป็นต้องใช้เวลาแลกเปลี่ยนความเห็นหรือพิจารณาเพิ่มเติม ก็อาจมีการขยับได้ เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้ออกมาอย่างรอบคอบและมีคุณภาพที่สุด