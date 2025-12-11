xs
“อนุทิน” ยังไม่ได้รับแจ้ง "ทรัมป์" จะโทรหา แต่คุย "อันวาร์" แล้ว ย้ำจุดยืนต้องรักษาอธิปไตย-ศักดิ์ศรีคนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” ยังไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง “ทรัมป์” จะโทรหาคุยยุติปะทะชายแดน ยืนยันจุดยืนไทยต้องรักษาอธิปไตย-ดุลยภาพแห่งดินแดน-ศักดิ์ศรีของคนไทย รับคุยนายกฯ มาเลย์แล้ว

วันนี้ (11 ธ.ค.68) ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศกับสื่อว่าจะโทรหาผู้นำของไทยและกัมพูชาในวันนี้ และเชื่อว่าจะได้ข้อยุติจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะนี้มีสัญญาณจากหน่วยงานของไทยมาแล้วหรือไม่ว่านายโดนัล ทรัมป์ จะติดต่อมา ว่า ยังๆ จริงๆ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เป็นปกติแต่อย่างใด ผู้นำแต่ละประเทศก็ต้องมีการสื่อสารตลอดเวลาอยู่แล้ว ทุกคนพยายามจะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา

ส่วนที่นายโดนัล ทรัมป์ ให้ความมั่นใจกับสื่อว่าวันนี้จะได้ข้อยุติในการพูดคุยถ้าเขาส่งสัญญาณชัดเจนแบบนี้จะทำให้ได้ข้อยุติหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า ถ้านายโดนัล ทนัมป์ โทรมา ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ก็จะอธิบายให้ได้ทราบ และชี้แจงให้ทราบถึงการที่พัฒนาจนมาเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไร เขาก็คงจะต้องรับฟังอย่างละเอียดจากตนเอง ถ้าอยากจะติดต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคงมีการชี้แจงข้อมูลระดับการทูตอยู่แล้ว


เมื่อถามย้ำว่า เรายืนยันในจุดยืนว่าจะไม่คล้อยตามที่สหรัฐฯ ต้องการใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ประเทศไทยเรา เราก็ต้องยืนยัน ต้องรักษาอธิปไตยของเรา รักษาประชาชนของเรา รักษาดุลยภาพแห่งดินแดนของเรา รักษาศักดิ์ศรีของคนไทย

ส่วนมีเงื่อนไขอะไรที่จะนำไปสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีใครต้องการมีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน ประเทศไทยเรามีความมั่นใจเป็นอย่างมาก เราเป็นฝ่ายที่ถูกรุกราน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความจำเป็นที่จะรักษาเอกราช อธิปไตยของประเทศ

ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ยังยอมรับว่า ได้พูดคุยกับนายอันวาร์ อิบราฮีม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้ว โดยอธิบายให้ฟังถึงสถานการณ์

