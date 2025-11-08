xs
สิ้นสุดทางเลื่อน “หมวดอ๋อ” อดีตคนรัก “แอฟ ทักษอร” ประกาศแต่งงาน “หมอเพื่อน” ดีกรีรองนางสาวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำคนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีคับคั่ง หลังจากที่ “หมวดอ๋อ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร” อดีตคนรักของ “แอฟ ทักษอร ภักด์สุขเจริญ” ได้โพสต์ภาพหวานคู่ว่าที่เจ้าสาว พร้อมแจ้งข่าวดีกำลังจะแต่งงานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 กับ “หมอเพื่อน แพทย์หญิง กอบกุลยา” ดีกรีรองนางสาวไทย อันดับ 1 ในปี 2552 และเคยมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างภาพยนตร์เรื่อง รับน้องสยองขวัญ และละครเรื่อง อ้อมกอดเขมราฐ

โดย “หมวดอ๋อ” โพสต์แคปชั่นว่า

“End Of The Walk Way .. When "She said... Yesss @kobkullaya ..Two Souls,One heart ..10ปีที่แล้ว..เจอกันครั้งแรก ณ ที่นี่. .. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .. 10ปีต่อมา..ที่เดิม ณ จุดเริ่มต้น #จุฬาลงกรณ์ A Next Chapter begins .. #EndOfTheWalkWay ไม่เคยคิดจะแต่งงานมาตลอดชีวิต .. แต่นะ มาถึงจุดที่..สิ้นสุดทางเลื่อนละ ...30 พฤศจิกายน 2568 ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมงานมงคลสมรส ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เวลา 18.00น. * กรุณาแต่งกายสีโทนสุภาพตามที่สำนักพระราชวังแนะนำไว้เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ธ สถิตในดวงใจคนไทยตราบนิรันดร์..* #หมวดอ๋อหมอเพื่อน *รูปทั้งหมดนี้ถ่ายเมื่อเดือนกันยายนและบางรูปถ่ายเมื่อ10ปีที่แล้ว*”

ขณะที่ “แอฟ ทักษอร” ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีจากใจว่า “กรี๊ดมาก ยินดีด้วยมากๆ ค่ะพี่อ๋อ” ด้านหมวดอ๋อ ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่า “@aff_taksaorn ขอบคุนค่าาา มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยน้าาา”


























