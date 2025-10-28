"มนพร" ชูความสำเร็จแก้ตั๋วเครื่องบินแพง ผู้โดยสารสนามบินนครพนมมากสุดรอบ 20 ปี

ยอดผู้โดยสารสนามบินนครพนมคึกคัก สูงสุดรอบ 20 ปี สส.เดือน มนพร เจริญศรี ชูความสำเร็จ เพิ่มสายการบิน แก้ปัญหาตั๋วแพง เดินหน้าหนุนเชื่อมเส้นทางการบินไปยังเวียดนาม กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ยกระดับนครพนม เป็นเมืองหลัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม บรรยากาศการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี จนถึง ช่วงงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ต้องบอกว่าคึกคักมากกว่าทุกปี จากข้อมูลของ จ.นครพนม พบว่า ปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา เท่าตัว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ปีละกว่า 3 ล้านคน ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว สายมูไหว้องค์พระธาตุพนม ขอพรองค์พญาศรีสัตตนาคราช รวมถึงท่องเที่ยวพักผ่อน ชมความสวยงามทางธรรมชาติสองฝั่งโขงไทย ลาว ส่งผลให้ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักถูกจับจอง เต็มตลอดปี โดยพาะในช่วงวันหยุดยาวจะคึกคักเป็นพิเศษ คาดว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ในพื้นที่ นอกจากนี้การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง รวมถึงการเพิ่มสายการบิน ยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว คึกคักมากขึ้น
ทั้งนี้ ทางด้าน นางมนพร เจริญศรี อดีต รมช.คมนาคม สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความสำเร็จ ในการผลักดันพัฒนาการคมนาคม ขนส่ง รวมถึงการส่งเสริมพัฒนา เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รมช.คมนาคม สองปี ได้มีโอกาสผลักดัน จัดประชุม ครม.สัญจร ที่นครพนม เป็นที่มาของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย สนับสนุนงบประมาณ เกือบ 30 ล้านบาท อนุมัติจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกปีแรก รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก การตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ถือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับนครพนม ทุกด้าน
อีกความสำเร็จ ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของ นครพนม คือ การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐเอกชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง กระทรวงคมนาคม แก้ไขปัญหาตั๋วเครื่องบินแพง โดยผลักดันให้มีการเพิ่มสายการบิน ระหว่าง นครพนม ไปกลับ กทม. จนเกิดการแข่งขันระหว่างสายการบิน ทำให้ปัจจุบัน นครพนม มีเที่ยวบินวัน ละ 12 เที่ยวบิน บางวันค่าโดยสารประมาณ ตกเที่ยวละ 800-900 บาท ส่งผลให้มีประชาชน ใช้บริการมากขึ้น จากข้อมูลของสนามบิน นครพนม ช่วงเดือนตุลาคม 2568 พบว่า ผู้โดยสารใช้บริการคึกคักมากสุดในรอบ 20 ปี บางวันมีผู้โดยสารมากกว่า 2,000 คน เดือนเดียวมีผู้ใช้บริการ เกือบ 50,000 คน รวมตลอดทั้งปีมีผู้ใช้บริการมากกว่า 160,000 คน มั่นใจเป็นตัวชี้วัดถึง ตัวเลขเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ในพื้นที่เพิ่มขึ้นแน่นอน
สส.เดือน มนพร เจริญศรี ยังเปิดเผยอีกว่า ส่วนแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครพนม ได้ผลักดันให้กระทรวงคมนาคม สนับสนุนงบประมาณ พัฒนาสนามบินนครพนม ในส่วนของเส้นทางเข้า ออก ลานจอดรถ การพัฒนารันเวย์ หลุมจอดเครื่องบิน ให้มีความมาตรฐาน รองรับการบริการ สู่เส้นทางการบินนานาชาติ โดยเสนอของบประมาณกว่า 500 ล้านบาท ดำเนินการพัฒนา ในช่วงระหว่างปี 2568-2570 อยู่ระหว่างการดำเนินการเฟสแรก เพื่อรองรับการผลักดัน เพิ่มเที่ยวบิน เส้นทาง นครพนม กับ เวียดนาม มั่นใจจะเป็นอีกหนึ่งโครงการ ส่งผลดีต่อการยกระดับนครพนม เป็นเมืองหลักแห่งการพัฒนา เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ตามนโยบายของพรรคเพื่อไทย ยืนยันทุกนโยบายประชาชนได้ประโยชน์จริง