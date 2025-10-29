สภากาชาดไทยประกาศจัด "งานกาชาด 2568" โดยปรับรูปแบบแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระเมตตา

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ประกาศยังคงจัดงานกาชาดประจำปี 2568 โดยปรับรูปแบบการจัดงานในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. เพจ สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society โดยสำนักงานจัดหารายได้ประกาศยังคงจัดงานกาชาดประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย“
วันที่ 11-21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น. และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org
ภายในงานจะมีการออกร้าน การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย นิทรรศการ "69 ปี พระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย การเสี่ยงโชค การจำหน่ายอาหาร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org
ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด ประจําปี 2568"