สภากาชาดไทยประกาศจัด "งานกาชาด 2568" โดยปรับรูปแบบแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระเมตตา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ประกาศยังคงจัดงานกาชาดประจำปี 2568 โดยปรับรูปแบบการจัดงานในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. เพจ สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society โดยสำนักงานจัดหารายได้ประกาศยังคงจัดงานกาชาดประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย“

โดยรายงานว่า ”สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ยังคงจัดงานกาชาด ประจำปี 2568

ปรับรูปแบบการจัดงานในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”

วันที่ 11-21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น. และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org

ภายในงานจะมีการออกร้าน การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย นิทรรศการ "69 ปี พระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย การเสี่ยงโชค การจำหน่ายอาหาร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด ประจําปี 2568"

