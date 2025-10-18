Cloudsec Asia รับรางวัลระดับโลก Global Leadership Award 2025 สาขา INDUSTRY EXCELLENCE IN CYBERSECURITY SOLUTIONS

Cloudsec Asia คว้ารางวัลระดับโลก Global Leadership Award 2025 สาขา INDUSTRY EXCELLENCE IN CYBERSECURITY SOLUTIONS Global Leadership Awards 2025 ครั้งที่ 13 ปี 2568 โดดเด่นในบทบาทผู้นำด้านความปลอดภัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เวที Global Leadership Award 2025 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในปีนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัล Global Leadership Awards 2025 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2568 ให้แก่องค์กรและบุคคลผู้มีความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ นวัตกรรม ความยั่งยืน และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
นายกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ President and CEO of Cloudsec Asia (คลาวด์เซค เอเชีย) กล่าวว่า
Cloudsec Asia (คลาวด์เซค เอเชีย) เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยให้บริการโซลูชันที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud Security) ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Internet of Things (IoT Security) โดยสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น และ คว้ารางวัลระดับโลก สาขา INDUSTRY EXCELLENCE IN CYBERSECURITY SOLUTIONS ในเวที Global Leadership Award 2025
การเข้ารับพระราชทานรางวัล Global Leadership Awards 2025 สาขา INDUSTRY EXCELLENCE IN CYBERSECURITY SOLUTIONS จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในปีนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าภาคธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐ
โดย คลาวด์เซค เอเชีย เป็นองค์กรด้าน Cyber Security ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากกับธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และ Big Data ขององค์กร
งาน Global Leadership Awards 2025 ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จัดโดย The Leaders Online ร่วมกับ My Events International และ Maximage Group เพื่อยกย่ององค์กรและบุคคลผู้มีความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ นวัตกรรม ความยั่งยืน และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เมื่อ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
นอกจาก คลาวด์เซค เอเชีย แล้ว ยังมีอีกกว่า 25 รางวัล อาทิ CSR COMPANY OF THE YEAR , CEO OF THE YEAR และENTREPRENEUR OF THE YEAR โดยเป็นการยกย่องบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา อาทิ ธุรกิจ เทคโนโลยี สุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม