กุ้ยโจว เหมาไถ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เชื่อมโยงวัฒนธรรมจีน–ไทยผ่านประวัติศาสตร์เครื่องดื่ม

กุ้ยโจว เหมาไถ (Kweichow Moutai) หนึ่งในสินค้าทางวัฒนธรรมอันสำคัญของประเทศจีน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยแต่งตั้ง บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Italasia Trading) นำโดย คุณจักรกฤต เบเนเดทตี้ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย ภายใต้แนวทางการเชื่อมวัฒนธรรม ระหว่างกระบวนการปรุงเครื่องดื่มที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 200 ปี ภายใต้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบท้องถิ่น 100% สร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับกุ้ยโจว เหมาไถ กับเมนูอาหารที่มีความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบและกระบวนการการปรุงในระดับพรีเมี่ยม
โดยในงาน คุณจักรกฤต ได้ให้การต้อนรับอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน นายพิริยะ เข็มพล และ คุณรัตนประภา ดิศวัฒน์ พร้อมผู้แทนจากกุ้ยโจว เหมาไถ ประเทศจีน ผู้แทนจากหอการค้าไทย-จีน ร้านค้า คู่ค้าในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และผู้มาร่วมงานจากหลากหลายวงการ ณ ห้องอาหารจีน The China House โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
กุ้ยโจว เหมาไถ (Kweichow Moutai) เป็นสินค้าระดับพรีเมียมของประเทศจีน ได้รับการยกย่องให้เป็น “สินค้าแห่งชาติ” เนื่องด้วยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 200 ปี ได้ฤกษ์เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้ง บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย เพื่อแบ่งปันเรื่องพิธีการและ รสสัมผัส ที่ส่งผ่านวัฒนธรรมการดื่ม
กุ้ยโจว เหมาไถ มีรากฐานการผลิตจากเมืองเหมาไถ มณฑลกุ้ยโจว ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมที่สืบทอดมากว่าหลายร้อยปี การผลิตเหมาไถ 1 ขวดใช้เวลาหมักบ่มยาวนานถึง 5 ปี จากข้าวฟ่างแดงที่ผ่านการนึ่ง 9 ครั้ง ผ่านการหมักซ้ำกว่า 8 ครั้ง และการกลั่นกว่า7 ครั้ง เพื่อสร้างรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ เหมาไถ ยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานสำคัญของรัฐบาลจีนและพิธีทางการทูตระดับนานาชาติ เช่น งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศและมิตรภาพทางการทูต
รสชาติของ เหมาไถ มีความซับซ้อนและลุ่มลึกในทุกมิติ ทั้งกลิ่นหอมที่ผสมผสานระหว่างผลไม้แห้ง ถั่ว สมุนไพร และโทนหวานนุ่มที่แฝงกลิ่นเผ็ดบางเบา ทำให้เหมาะกับการดื่มร่วมกับอาหารหลากหลาย โดยเฉพาะอาหารไทยที่มีรสชาติจัดจ้านและซับซ้อน การผสานกันนี้ช่วยสร้างประสบการณ์การดื่มที่แตกต่างและน่าจดจำ
การเข้ามาของ เหมาไถ ในประเทศไทยครั้งนี้ สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มระดับ Luxury ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น อิตาเลเซีย จึงขอแนะนำให้ เหมาไถ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองในไทย เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภค
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูม อิตาเลเซีย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.italasiagroup.comหรือโทร 02-261-7990 และ line ID @italasiagroup