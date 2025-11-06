“อนุกูล”ลงพื้นที่ปาดังเบซาร์ รับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่หวงห้าม ย้ำพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเต็มกำลัง

วันนี้(6 พ.ย.)นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปาดัง เพื่อรับฟังแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของทางเทศบาล โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล
นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและถูกต้องตามระเบียบ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน วันนี้ตนมาที่นี่ ไม่ได้มาในฐานะข้าราชการการเมืองเท่านั้น แต่ในฐานะคนสงขลาคนหนึ่งที่อยากเห็นบ้านเราดีขึ้น
โดยนายอนุกูล เปืดเผยด้วยว่า จากการหารือได้ข้อสรุปว่า เทศบาลตำบลปาดังจะเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เข้าดำเนินการประสานงานต่อเนื่องในด้านการบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือระยะยาวต่อไป
“ผมอยากยืนยันกับพี่น้องทุกคนว่า กระทรวง พม. จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย และมีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผมดีใจและภูมิใจที่ได้กลับมาช่วยเหลือคนบ้านเราอย่างจริงจัง และจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น“นายอนุกูล กล่าว