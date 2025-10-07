เปิดจดหมาย “อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนถึงลูกศิษย์ทุกคน ลั่น เราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน

แพรรี่ ไพรวัลย์ เปิดจดหมายด้วยลายมือของอดีตหลวงพ่ออลงกตจากเรือนจำถึงลูกศิษย์ทุกคน ลั่น “ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน”
จากกรณี อดีตพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ชื่อเล่นจอร์จ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ต้องหาคดีความผิดฐานทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และความผิดฐานฟอกเงิน
ล่าสุดวันนี้ (7 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “ไพรวัลย์ วรรณบุตร“ เปิดจดหมายด้วยลายมือของอดีตหลวงพ่ออลงกต จากเรือนจำถึงลูกศิษย์ทุกคน โดยในเนื้อหาจดหมายนั้นระบุว่า “ถึงลูกศิษย์ทุกคน
ขอบใจทุกคนที่ไปเยี่ยมหลวงพ่อ ด้วยความรักความคิดถึง และความห่วงใยจากหัวใจของทุกคน หลวงพ่อดีใจจนน้ำตาไหลที่เห็นลูกๆ ไปเยี่ยมกันอย่างมากมาย มันทำให้หลวงพ่อมีกำลังใจเต็มเปี่ยมในหัวใจ ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ด้วยความรัก ด้วยความสามัคคี ด้วยความดีที่เราสร้างร่วมกันมา หลวงพ่อขอให้ทุกคนช่วยกันหางาน เพื่อให้เรามีกินมีใช้ มีแบ่งปันกัน
ฝากให้ ไพรวัลย์ และเพื่อนๆ ช่วยกันหา ข้าว และไข่ ไว้เป็นอาหารให้เด็กๆ ได้มีกินอย่างเพียงพอ
ฝากให้ สุวิทย์ ปลูก, เลี้ยงปลา, หอย เลี้ยงแหน, เลี้ยงหนอน และเลี้ยงไก่ให้มากขึ้นด้วย และอย่าลืมเลี้ยงแมลงสาบเพิ่มขึ้นด้วย
ฝากถึงคนทำงานทุกๆ คน ว่าต้องอดทน, ต้องเป็น, เราจึงจะอยู่รอดได้
ฝากถึงคุณเปิ้ล ให้บอกเด็กๆ ให้ขยันฝึกซ้อมให้มากขึ้นจะได้ติดทีมชาติ
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนไม่ต้องห่วงหลวงพ่อนะ หลวงพ่อสู้ทุกลมหายใจ ไม่เคยท้อ, ขอให้พระคุ้มครองรักษาทุกคน”