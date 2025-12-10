“จิตอาสาฯ” ทบ. ลุยช่วยเหยื่อน้ำท่วมหาดใหญ่ มอบถุงยังชีพ-เปิดครัวพระราชทาน พร้อมขึ้นเหนือมอบผ้าห่มให้กลุ่มเปราะบาง

กองทัพบกระดมจิตอาสาลงพื้นที่น้ำท่วมสงขลา มอบถุงยังชีพ–เปิดครัวสนามช่วยประชาชนอย่างเร่งด่วน พร้อมเคลื่อนกำลังขึ้นเหนือดูแลผู้เปราะบาง มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “1 เดือน1 รอยยิ้ม“
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบก รายงานการปฏิบัติหน้าช่วยเหลือประชาชน โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4/ศบภ.ทภ.4, ศบภ. จ.สงขลา โดย ป.5 พัน.5 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังประสบอุทกภัย ณ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วน ร.25 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก โดยรถครัวสนาม เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนหลังประสบอุทกภัย ณ ชุมชนวัดโคกสมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ขณะที่ ศอ.จอส.พระราชทาน พล.ร.4 โดย ฉก.สิงหนาท และ ชป.กร.307 กกล.นเรศวร จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านไม้สะเป่ เดินเท้าเข้าชุมชนดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามโครงการ "1 เดือน 1 รอยยิ้ม" โดยมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับกลุ่มผู้เปราะบางดังกล่าว ณ บ.ไม้สะเป่ ต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีขอบทางเท้า ตักขยะในคลอง บริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. โดย ป.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา และจิตอาสา 904 ร่วมกับส่วนราชการ นศท.จิตอาสา และประชาชนจิตอาสา และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร