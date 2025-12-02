“ทบ.” ระดม “จิตอาสาฯ” จัดถุงยังชีพ-ตั้งโรงครัวพระราชทาน ช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้

กองทัพบกระดมจิตอาสาพระราชทาน หลายหน่วยงาน ตั้งครัวพระราชทาน–จัดถุงยังชีพ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ต่อเนื่อง ลำเลียงอาหาร–ถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในหลายพื้นที่
วันนี้( 2 ธ.ค. 68) กองทัพบก ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน (ศอ.จอส.พระราชทาน) ภาค 4 /ศบภ.ทภ.4, ศบภ.จว. สงขลา , โดย ศบภ.มทบ.42 จัได้ดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แจกจ่ายอาหารปรุงสุก โดยรถครัวพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 68 จำนวน 3 มื้อ รวมจำนวน 1,500 กล่อง ณ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยชุดสันติสุขที่ 406 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 441 ดำเนินการจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ส่วน ร.31 พัน.1 รอ. ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ภาคประชาชน และเยาวชนจิตอาสา ดำเนินการบรรจุถุงยังชีพเพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยร่วมแรงร่วมใจในการบรรจุถุงยังชีพ และเตรียมการลำเลียงเพื่อส่งต่อหน่วยรับผิดชอบ ลดความเดือดร้อน และเป็นพลังสนับสนุนในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ 2 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
นอกจากนี้ มทบ.12 โดย รพ.ค่ายจักรพงษ์ ศฝ.นศท.มทบ.12 พัน.สห.12 และ ร้อย.มทบ.12 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกส่งต่อถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด จากมูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา และสภากาชาดไทย หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก ไปยังศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป ณ มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก