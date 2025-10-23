xs
หลายจังหวัดภาคกลาง รวมพลังจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาคกลาง – หลายพื้นที่ภาคกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมแรงร่วมใจปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานแนวทาง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้( 23 ต.ค.) หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ที่จังหวัดเพชรบุรี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาชุมชนบ้านหนองบัว คลองประดู่ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 400 คน

กิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรี และภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดลำคลอง กำจัดผักตบชวา เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของคนเพชรบุรีที่ร่วมแรงร่วมใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาติ ที่คนไทยทั้งแผ่นดินได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงปฏิรูประบบราชการ ยกเลิกระบบทาส วางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศในหลายด้าน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” อันหมายถึง “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

แม้กาลเวลาจะผ่านมากว่าศตวรรษ แต่พระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้ยังคงส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในวันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้










