กทม. น้อมนำ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ลุยพัฒนาตรอกสาเก เขตพระนคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน
โดยวันนี้ (27 ต.ค. 68) เวลา 08.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตรอกสาเก ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร โดยมีนายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาความสะอาดตลอดแนวถนนตรอกสาเก ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้าและพื้นผิวจราจร กวาดเก็บขยะ และล้างทำความสะอาดพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม