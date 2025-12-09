เสียงปืนใหญ่เขมรถล่มหนักต่อเนื่อง ชาวบ้านชายแดน 2 อำเภอบุรีรัมย์อพยพแล้วกว่า 3 หมื่นคน สลดเสียชีวิต 2

บุรีรัมย์ - เสียงปืนใหญ่ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาดังสนั่นหนักต่อเนื่อง ชรบ.ที่อยู่ในพื้นที่ต้องหลบในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัย ประชาชนแนวชายแดน 2 อำเภอบุรีรัมย์อพยพออกจากพื้นที่แล้วกว่า 3 หมื่นชีวิต เสียชีวิตขณะอพยพแล้ว 2 ราย ศูนย์พักพิงขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่
วันนี้ (9 ธ.ค. 68) สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิงปะทะกันต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงประมาณตี 4 ถึงตี 5 มีเสียงปืนใหญ่ยิงปะทะค่อนข้างหนัก และยังยิงปะทะเป็นระยะจนถึงช่วงสาย ทั้งนี้ยังพบแสงปริศนาเหนือท้องฟ้าเป็นระยะด้วย จึงได้บันทึกภาพไว้ คาดว่าน่าจะเป็นแสงจากอาวุธที่ยิงปะทะกัน และแสงจากโดรนสอดแนม ซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เพื่อคอยตรวจตราดูแลบ้านเรือน ทรัพย์สิน และสัตว์เลี้ยงให้ประชาชนที่อพยพออกจากหมู่บ้าน ช่วงที่มีการยิงปะทะหรือพบแสงปริศนาก็ได้เข้าหลบในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเสียงยิงปะทะกันอย่างหนักหน่วงช่วงเช้ามืด ก็ยังไม่มีรายงานปืนใหญ่หรืออาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชาที่ยิงตอบโต้ทหารไทยตกในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเพิ่มเติมแต่อย่างใด และตั้งแต่ที่มีการเปิดฉากสู้รบกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 7 ธ.ค. 68 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานพลเรือนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีเพียงประชาชนที่มีโรคประจำตัวได้เสียชีวิตขณะอพยพไปยังศูนย์พักพิง 2 ราย
ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านกรวด และละหานทราย ได้อพยพออกจากพื้นที่แล้วกว่า 30,000 คน ในจำนวนนี้ได้ไปอยู่ในศูนย์พักพิงในตัวจังหวัด 10,000 คน ที่เหลือกระจายตามศูนย์พักพิงอำเภออื่น และอาศัยตามบ้านญาติ ขณะที่ นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและสั่งการในการดูแลผู้อพยพด้วยตัวเอง
จากจำนวนผู้อพยพที่มีจำนวนมาก ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็น ทางศูนย์พักพิงยังต้องการผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายผู้อพยพ รวมถึงต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่จำนวนมากด้วย หากใครต้องการจะบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พักพิงสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต