ชายแดนแม่สอดเดือด! กะเหรี่ยง–เมียนมารบหนัก โรงเรียนแม่โกนเกนหยุดเรียนสอนออนไลน์ ครู–นักเรียนเร่งหาที่ปลอดภัย

ตาก - สถานการณ์สู้รบชายแดนเมียนมา–กะเหรี่ยงหน้า อ.แม่สอด ยังตึงเครียดต่อเนื่อง เสียงปืนดังสนั่นข้ามแดน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ แจกใบงานให้นักเรียนเรียนที่บ้าน ขณะเขตพื้นที่การศึกษาเร่งกำชับครูวางแผนเผชิญเหตุ ประสานฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัย ทั้งครู นักเรียน และโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
วันนี้( 1 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กองพลที่ 22 กับกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) กองพลที่ 6 บริเวณบ้านมินลาป่าน ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ และบ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด ยังคงทวีความรุนแรง โดยทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธหนักและอาวุธประจำกายยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแย่งยึดที่มั่นสำคัญฝั่งเมียนมา
เบื้องต้นรายงานว่า ฝ่ายเคเอ็นยูยังคงครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญไว้ได้ ขณะที่ทหารไทย หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ยังคงตรึงกำลังตามแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย พร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวด
ผลจากเสียงปืนและการสู้รบ ส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ซึ่งอยู่ใกล้จุดปะทะ ต้องประกาศหยุดเรียนชั่วคราว และปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ พร้อมแจกใบงานให้นักเรียนทำที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านนายชัยพล ดวงดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน โดยมีนายธวัชชัย แสงแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำตรวจจุดต่างๆ ของโรงเรียน ท่ามกลางเสียงปืนที่ยังคงดังมาจากฝั่งเมียนมาอย่างต่อเนื่อง
นายชัยพล กล่าวว่า เขตพื้นที่ฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนแนวชายแดน โดยได้กำชับโรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุ ประสานฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดการเรียนออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาล และสั่งให้ครูดูแลความปลอดภัยนักเรียนให้ดีที่สุด
สำหรับโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน มีครูทั้งหมด 8 คน แบ่งเป็นครูชาย 3 คน และครูหญิง 5 คน โดยครูหญิงทยอยกลับไปพักที่บ้าน ส่วนครูชายผลัดกันเฝ้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ทั้งทหารเมียนมาและกองกำลังกะเหรี่ยงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากจากการปะทะอย่างหนักในช่วง 2 วันที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีฝ่ายใดสามารถยึดพื้นที่ได้ ขณะที่สภาพอากาศหนาวเย็นไม่ทำให้การรบของทั้งสองฝ่ายลดความเข้มข้นลงแต่อย่างใด