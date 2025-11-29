ลาวเริ่มหนาวจัด! "น้ำหมอกก้าม" แผ่คลุมทั่วเชียงขวาง-หัวพัน

MGR Online - หลายพื้นที่ของลาวเผชิญสภาพอากาศหนาวเย็น อย่างน้อย 9 แขวง อุณหภูมิเหลือตัวเลข 1 หลัก เชียงขวาง-หัวพัน หนาวสุด น้ำหมอกก้ามแผ่คลุมผืนดิน ยอดหญ้า เป็นบริเวณกว้าง
เช้าวันนี้ (29 พ.ย.) สื่อและชุมชนออนไลน์หลายแห่งของลาว พากันเผยแพร่ภาพ"น้ำหมอกก้าม"ที่ปกคลุมไปทั่วในหลายพื้นที่กินบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในแขวงเชียงขวางและหัวพัน 2 แขวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีชายแดนติดกับเวียดนาม
"น้ำหมอกก้าม"เป็นคำเรียก"น้ำค้างแข็ง"ในภาษาลาว มีความหมายเดียวกับคำว่า"เหมยขาบ"ในภาษาเหนือ หรือ"แม่คะนิ้ง"ในภาษาอิสาน
ตามภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วเช้านี้ นอกจากน้ำหมอกก้ามที่เกาะอยู่ตามยอดหญ้าหรือตามใบไม้บนผิวดินแล้ว บนหน้ากระจกรถยนต์ หรือเบาะรถจักรยานยนต์ หลายคันที่จอดอยู่กลางแจ้ง ต่างก็มีน้ำหมอกก้ามเกาะเป็นแผ่นขาวโพลนอยู่เต็มไปหมด
รายงานอุณหภูมิพื้นที่ต่างๆของลาวเช้าวันนี้ ระบุว่า แขวงเชียงขวางและหัวพันหนาวที่สุด อุณหภูมิต่ำสุด 5 องศาเซลเซียส รองลงมาเป็นแขวงผ้งสาลี 6 องศา แขวงอุดมไซและหลวงน้ำทา 7 องศา ส่วนแขวงหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 8 องศา และนครหลวงเวียงจันทน์ 10 องศา
ชาวบ้านในแขวงเชียงขวางให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ปีนี้อุณหภูมิในพื้นที่ลดลงเร็วกว่าปกติ ทำให้เชื่อว่าอากาศหนาวของปีนี้ จะรุนแรงกว่าเมื่อปีที่แล้ว
กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ ได้แจ้งเตือนสภาพอากาศหนาวเย็นและลมพัดแรง เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ โดยระบุว่า ความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมทั่วทุกภาคของลาว ด้วยกำลังปานกลางไปจนถึงแรง ส่งผลให้ทุกภาคมีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกหนาปกคลุมในตอนเช้าในแขวงภาคเหนือ จึงขอเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อุณหภูมิจะลดลง โดยเฉพาะบนยอดดอย