“นฤมล” เผยเหตุปะทะชายแดนปิดโรงเรียนแล้ว 990 แห่ง สพฐ.เตรียมถุงการเรียนรู้แจกตามศูนย์อพยพ ไม่ให้กระทบการเรียนการสอน

“นฤมล” เผยเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ปิดโรงเรียนแล้ว 990 แห่ง ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบพร้อมเป็นศูนย์พักพิง ระบุ “สพฐ.” เตรียมถุงการเรียนรู้แจกตามศูนย์อพยพ ไม่ให้กระทบการเรียนการสอน
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 9 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแผนสั่งปิดโรงเรียนพื้นที่ชายแดนว่าจะปิดกี่วัน ว่าขณะนี้รอไฟเขียวจากทางพื้นที่ก่อนว่าปลอดภัยจึงจะเปิด ซึ่งวานนี้ (8 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายงานปิดไป 600 กว่าโรงเรียน แต่ล่าสุดวันนี้ปิด 990 โรงเรียนแล้ว ขณะที่ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ทางสพฐ. ได้จัดไว้เป็นศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนด้วย และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีโรงเรียนได้รับความเสียหาย
เมื่อถามว่า ทางโรงเรียนต้องประเมินสถานการณ์ด้วยหรือไม่ว่าจะปิดกี่วัน นางนฤมล กล่าวว่า ต้องฟังความเห็นของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ด้วย ซึ่งมีการประชุมกันอยู่ตลอดกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และทางอาชีวะเองก็เข้าไปช่วย ซึ่งเดิมเราเอาทีมอาชีวะไปช่วยทางภาคใต้ แต่ขณะนี้เหตุการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว เราจึงขนทีมไปทางจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อตั้งครัวอาชีวะคอยดูแลประชาชนที่อยู่ในศูนย์อพยพ
นางนฤมล ยังกล่าวเรียนการสอนช่วงที่โรงเรียนปิด ว่ามีแผนชดเชยอยู่แล้วทั้งการสอนที่เป็นใบงานแบบฝึกหัด (on hand) กับการเรียนการสอนแบบทั่วไป (on site) แต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นเรียนระบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนระบบออนไลน์จะเป็นลักษณะเรียนรวมหรือไม่นั้น แต่ละโรงเรียนมีแพลตฟอร์มที่เตรียมไว้อยู่แล้ว อีกทั้งสพฐ.ได้เตรียมจัดถุงการเรียนรู้เอาไปให้เด็กๆในศูนย์พักพิงเพื่อไม่ให้ตกหล่นเรื่องของการเรียนด้วย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการตั้งแต่เดือนที่ที่ผ่านมา ว่าให้สพฐ.เตรียมความพร้อมไว้ ซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำตามแผนแล้ว