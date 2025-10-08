BE YOU, BE STRONG เติบโตอย่างเข้าใจ เข้าใจโลก เข้าใจตัวเอง

ข่าวดี!วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข)โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอเชิญคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองทั่วทั้งภาคอีสานและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา Workshop เพื่อเปิดมุมมองใหม่แห่งการเรียนรู้และการยอมรับอย่างเข้าใจ เข้าใจโลก เข้าใจตัวเอง พร้อมเพิ่มทักษะอนาคตด้วย AI และเทคนิคการสร้าง Portfolio ภายใน 10 นาที
โดยพบหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ เช่น ความเข้าใจในกลุ่ม LGBTQ+ ,การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและการบูลลี่ในโรงเรียน,การเสวนาในประเด็น From Books to Bots : เปลี่ยนวิธีเรียนรู้ด้วย AI ที่สำคัญภายในงานยังมีการแนะนำน้องๆนักเรียนรวมถึงคณะครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำ Portfolio ด้วย AI ภายใน 10 นาที สนใจ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงก์ QR Code งานนี้เข้าร่วมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบการอบรม