“วินเวคิน” นักร้องเสียงนุ่ม ถูกชาวเน็ตเหน็บไม่หล่อ จะดังกี่โมง? ศิลปินตอบสุดพีค

กำลังมาแรงในโลกโซเชียล สำหรับศิลปินหนุ่มเสียงอบอุ่น “วินเวคิน สิมะวรา” เจ้าของซิงเกิ้ลล่าสุด “ไม่ใช่ที่หนึ่ง” ที่หลังจากปล่อยเพลงออกมาก็มีทั้งกระแสชื่นชมและเสียงวิจารณ์ โดยก่อนหน้านี้เคยถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางว่า หน้าตามีความคล้ายคลึงกับนักร้องดัง เบน ชลาทิศ จนมีคนทักถูกทักผิด มองๆแบบว่าใช่ไม่ใช่ประมาณนี้
ล่าสุด วินเวคิน ถูกชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์ในไอจี หลังโพสต์คลิปเอ็มวีเพลง ไม่ใช่ที่หนึ่งว่า “เพลงเพราะ เสียงดี แต่ไม่หล่อ จะดังกี่โมง?” ซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจแบบสบาย ๆ ว่า ไม่ได้ซีเรียสกับคำพูดเหล่านั้น เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้ทำในสิ่งที่รัก
นักร้องหนุ่มเปิดเผยว่า “ผมดีใจมากๆแล้วที่แฟนเพลงบอกว่าเพลงเพราะ เสียงเพราะ เรื่องหล่อไม่หล่อเป็นเรื่องธรรมชาติ ส่วนเรื่องความดังจะดังกี่โมง มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังอยู่แล้ว สิ่งเดียวที่ผมอยากได้คือการได้ร้องเพลง ได้ทำงานที่ตัวเองรัก แค่นี้ก็มีความสุขที่สุดครับ”
นอกจากนี้ วินเวคิน ยังฝากถึงคนที่คอมเมนต์บูลลี่ว่า “ยุคนี้เขาไม่บูลลี่กันแล้วครับ ทุกคนควรให้เกียรติและให้กำลังใจกันมากกว่า” สังคมจะได้น่าอยู่ชึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ยืนยันให้เห็นว่า “พลังของเสียงเพลง” สำคัญกว่าภาพลักษณ์ภายนอก อยากให้แฟนๆมองที่ผลงานมากกว่า