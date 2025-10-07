PAUL Thailand เปิดแคมเปญ ‘Pink October’ ปี 3 จับมือมูลนิธิถันยรักษ์ฯ หนุนหญิงไทยตรวจมะเร็งเต้านม

เดือนตุลาคมของทุกปี ได้รับการยกให้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness Month) เพื่อสร้างการตระหนักรู้และป้องกันภัยเงียบที่คุกคามผู้หญิงทั่วโลก ในปีนี้ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย นางบุษดี เจียรวนนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ จับมือ PAUL Thailand โดย นางสาวอัจฉรา โสตถิพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงาน กลุ่มฟู้ดเชน แอนด์ คอฟฟี่เฮาส์ ร่วมกันรังสรรค์ความหอมหวานจากขนมฝรั่งเศสแท้ หลอมรวมเข้ากับพลังแห่งการให้ได้อย่างงดงามและทรงคุณค่า ผ่านแคมเปญ “Pink October” ที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแคมเปญครั้งนี้ไม่เพียงเชิญชวนผู้หญิงไทยให้หันมาโอบกอดสุขภาพของตนเอง ด้วยการหมั่นตรวจเต้านมเป็นประจำและเข้ารับการตรวจคัดกรองทุกปี ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุด”
แต่ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสร้างความหมายพิเศษ ผ่านการเลือกซื้อ Grand Macaron สุดพรีเมียม กรอบนอกนุ่มใน รสชาตินุ่มลึก มีให้เลือก 5 รสชาติ ได้แก่ วานิลลา, ราสเบอร์รี, ช็อกโกแลต, พิตาชิโอ และกาแฟ หรือจะเลือกสะท้อนตัวตนในแบบของคุณผ่าน Mini Macarons Boxed 6 รสชาติ ได้แก่ มะพร้าว, ราสเบอร์รี, ช็อกโกแลต, พิตาชิโอ, มะนาว และคาราเมล ทุกการซื้อ 1 ชิ้น = การบริจาค 30 บาท สมทบทุนมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยขยายโอกาสให้ผู้หญิงไทยที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ณ ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2411-5657-9
ลูกค้าสามารถร่วมสนับสนุนแคมเปญ “Pink October” ได้ตั้งแต่วันที่ 1–31 ตุลาคม 2568 ที่ร้าน PAUL ทุกสาขา ได้แก่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, เซ็นทรัลเวิลด์, เอ็มโพเรียม, ท็อปส์ ชิดลม, ทองหล่อ, ไอคอนสยาม, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลกรุงเทพ รวมถึงช่องทางเดลิเวอรี Grab, LINE MAN เพิ่มเติม https://www.paulthailand.com