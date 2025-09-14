ตชด.รับมอบสิ่งของจาก รร.หอวัง ส่งต่อถึงผู้ปฎิบัติงานชายแดนไทย-กัมพูชา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหอวัง เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะผู้บังคับที่ทำการบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบหมายให้ พ.ต.อ.หญิง นธี หงษ์ษา ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 5 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จากคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง เพื่อส่งมอบให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง เป็นผู้มอบ
ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เปิดเผยว่า การส่งมอบสิ่งของให้กับตำรวจตระเวนชายแดนในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ต้นกล้าความดี งานโรงเรียนสุจริต” ร่วมกับ “งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม” ของครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ที่ได้แสดงออกถึงการเป็นจิตอาสา มีความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจึงได้รวบรวมสิ่งของที่จำเป็น ส่งมอบให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน และขอเป็นกำลังใจและขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ
ด้าน พ.ต.อ.หญิง นธี หงษ์ษา กล่าวว่า ในนามของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ที่ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งจะนำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับตำรวจตระเวนชายแดนได้มีพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศต่อไป