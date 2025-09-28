เตรียมเคลื่อนศพ"เจ๊เกียว"ออกจาก รพ.กรุงเทพฯกลับโคราชก่อนรดน้ำศพบ่าย4โมงเย็น 29 ก.ย.นี้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-ครอบครัวเตรียมเคลื่อนร่าง “เจ๊เกียว” เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย เสียชีวิตด้วยโรคชรา
วัย 88 ปี ออกจาก รพ.กรุงเทพฯกลับโคราชจัดพิธีรดน้ำศพเวลา 16.00 น.วันที่29ก.ย.นี้ที่บ้านพักภายในอู่เชิดชัย
วันนี้ (28 ก.ย.ป) ภายหลังจากที่นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว อายุ 88 ปี อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (รถร่วม) บขส. และเป็นเจ้าของธุรกิจอู่ต่อรถโดยสารรายใหญ่ ในเครือกลุ่มบริษัทเชิดชัย ได้เสียชีวิตเมื่อบ่ายของวันที่ 27 กันยายน2568 ด้วยโรคไตและโรคชราที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ล่าสุด ที่บ้านพักเลขที่ 1069 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา ภายในบริษัทเชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด นายอัสนี เชิดชัย และนางลินดา เชิดชัย บุตรชายและบุตรสาว พร้อมด้วยพระมหาต่อ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งใน อำเภอเมืองนครราชสีมา และบรรดาพนักงานของบริษัทเชิดชัยฯได้ช่วยกันจัดเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนางสุจินดา
โดยตามกำหนดการ นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา จะเคลื่อนร่างนางสุจินดาฯออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ สายของวันที่ 29 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น.กลับมายังบ้านพักในโคราช จากนั้นวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
สำหรับ ดร.สุจิดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว เจ้าของฉายาเจ้ามารถทัวร์เมืองไทย ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 กันยายน 2568 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคชรา โดยในวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00น. สวดพระอภิธรรม วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568-วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 18.00น. สวดพระอภิธรรม และวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เจ้าภาพจะบรรจุศพหลังสวดมาติกาบังสุกุลและถวายภัตตาหารเพล ที่อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม ถ.มิตรภาพ อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
นางสุจินดา หรือเจ๊เกียว เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2480 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นลูกคนที่ 6 ของครอบครัว เจ๊เกียว แต่งงานกับ นายวิชัย เชิดชัย เจ้าของกิจการอู่ต่อรถบรรทุกในจังหวัดนครราชสีมา และได้ร่วมกับสามีขยายกิจการจากอู่ต่อรถบรรทุกไปสู่ธุรกิจเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัด ภายใต้ชื่อ เชิดชัยทัวร์ มีรถโดยสารกว่า 200 คัน และเปิดโรงงานต่อรถโดยสารจนกลายเป็นโรงงานผลิต และต่อรถโดยสารรายใหญ่ของประเทศ จนได้รับฉายา “เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย” เคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (รถร่วม) บขส.