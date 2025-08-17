ปมบริจาคผู้ป่วยมะเร็งบานปลาย! รพ.กรุงเทพพิษณุโลกแจงย้ำรักษาตามสิทธิ ไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม

กรณีหญิงสาวป่วยมะเร็งโพสต์ขอรับบริจาคค่ารักษามะเร็งเต้านมจนยอดพุ่งแตะหลักล้าน สังคมตั้งข้อสงสัยความโปร่งใส ล่าสุด รพ.กรุงเทพพิษณุโลกออกแถลงการณ์ยืนยันรักษาตามสิทธิ ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ เว้นแต่ผู้ป่วยร้องขอบริการเพิ่มเติม ย้ำยึดหลักจริยธรรมและความโปร่งใสทุกขั้นตอน
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “CarBew Donlaya” โพสต์ข้อความขอรับบริจาคเพื่อเป็นค่ารักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 3 ชนิดรุนแรง โดยอ้างความจำเป็นต้องใช้ “ยามุ่งเป้า” ที่มีราคาสูงรวมกว่า 5 แสนบาท และค่ายาอื่น ๆ ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าช่วยเหลือจนยอดบริจาคพุ่งสูง คาดแตะหลักล้านบาท แต่ต่อมาเพจ “จ๊อกจ๊อก” ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการเงินบริจาค จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง หลังจากกระแสความสงสัยเริ่มชัดเจนขึ้น ได้มีผู้บริจาคหลายรายพยายามติดต่อขอเงินคืนจากเจ้าตัว ทั้งทางคอมเมนต์และข้อความส่วนตัว แต่กลับพบว่าบางรายถูกบล็อกทันที ทำให้ประเด็นนี้ยิ่งทวีความซับซ้อนและสร้างความกังวลใจแก่ผู้ที่ตั้งใจช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยพบว่าทางรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ชี้แจงเพิ่ม ยันผู้ป่วยได้รับการรักษาตามสิทธิ ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
คลิกอ่านข่าว >>>รพ.นเรศวรแจงปมบริจาคผู้ป่วยมะเร็ง ยันรักษาตามสิทธิ ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม https://mgronline.com/onlinesection/detail/9680000078072
วันนี้ (17 ส.ค.) เพจ “โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก“ ซึ่งเป็นอีก 1 โรงพยาบาลที่ถูกอ้างถึงในการรักษามะเร็งนั้น ได้โพสต์โดยระบุข้อควานว่า ”ประกาศจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ในเครือ BDMS เราใส่ใจทุกการรักษา ด้วยจริยธรรมและความโปร่งใส แม้ว่าโรงพยาบาลจะไม่ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมโดยตรง แต่เรายินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาล หากมีการส่งตัวผู้ป่วยมาเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา
โรงพยาบาลสามารถให้บริการตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนด และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายจากภาครัฐโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ป่วย
ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอรับบริการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิที่ภาครัฐครอบคลุม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมทางการแพทย์ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในทุกขั้นตอน”