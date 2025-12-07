(คลิป)กลุ่มเปราะบางอำเภอน้ำยืนเริ่มอพยพหนีภัย พักอาศัยในจุดพักพิงอำเภอเดชอุดม

อุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี สั่งกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยและสูงอายุเริ่มอพยพเข้ามาในพื้นที่ส่วนหลังที่ศูนย์พักพิงอำเภอเดชอุดม ระดมนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดเข้ามาดูแลความเรียบร้อยทั้ง 95 ศูนย์ พร้อมจัดเตรียมอาหารไว้เลี้ยงผู้อพยพอย่างพร้อมสรรพ
สำหรับบรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มมีชาวบ้านจากอำเภอน้ำยืนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางอพยพเข้ามาพักอาศัยที่หอประชุมอำเภอเดชอุดม ซึ่งใช้เป็นสถานที่รองรับชาวบ้านที่ต้องการหลบภัยจากการสู้รบมาพักอาศัย โดยครอบครัวแรกที่เดินทางมาถึงคือ ครอบครัวนายลาด นาคำมูล อายุ 74 ปี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากบ้านหนองทัพ สีทอง ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน
นางหนู ทุมากร อายุ 67 ปี เมียนายลาดชาวบ้านหนองทัพสีทอง ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน กล่าวว่า ช่วงบ่ายผู้นำชุมชนได้ประกาศเสียงตามสายให้กลุ่มเปราะบางในหมู่บ้านเริ่มทำการอพยพไปอยู่ในศูนย์แนวหลังที่มีการจัดเตรียมไว้รองรับ จึงได้เดินทางออกมาพร้อมกับข้าวของที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเข้ามาอยู่ในศูนย์อพยพ เพราะคิดไว้แล้วต้องมีเหตุการณ์
ตนหวังว่าถ้ามีการปะทะกันรอบใหม่นี้ ต้องการให้ทหารไทยจัดการกับทหารเขมรให้เด็ดขาด จึงส่งใจช่วยทหารไทยให้ปฏิบัติการได้สำเร็จ
ด้านนายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดินทางมาดูชาวบ้านที่ศูนย์อพยพกล่าวว่า มีแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังที่ได้ทำไว้แต่เดิมจากการปะทะกันในรอบที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม เตรียมศูนย์อพยพไว้ 68 ศูนย์ รองรับประชาชนกว่า 22,000 คน จาก 3 อำเภอคือ อำเภอน้ำยืน น้ำขุ่น และนาจะหลวย
ส่วนรอบนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ จึงมีการเตรียมการจัดตั้งศูนย์เพิ่มเป็น 95 ศูนย์ มีการแยกกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ โดยมีนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้ามาช่วยกันดูแลผู้อพยพ พร้อมจัดเตรียมเรื่องอาหารไว้อย่างพร้อมเสร็จ