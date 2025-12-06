อดีตรองผู้ว่าฯ กระบี่ จวกนายก อบจ.สงขลา นั่ง ฮ.มาแจกข้าวกล่องสร้างภาพ แล้วจิกหัวด่า อส.-คนอย่างนี้เหมาะเป็นนายก อบจ.หรือ

อดีตรองผู้ว่าฯ กระบี่ จวกนายก อบจ.สงขลา ดูหมิ่นศักดิ์ศรี จิกหัวด่า อส.ที่ทุ่มเททำงาน ยอมเหนื่อย เนื้อตัวเปื้อนดคลน แต่นายก อบจ.แต่งตัวดี นั่ง ฮ.เอาข้าวมาแจกแค่ 200 กล่องโปรยทานสร้างภาพ คนอย่างนี้เหมาะเป็นนายก อบจ.หรือ
กรณีที่นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พูดถึงเจ้าหน้าที่ อส.ที่มาทำความสะอาดในพื้นที่น้ำท่วม.oลักษณะไม่เหมาะสม นายกองเอกสมโภช โชติชูช่วง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อดีตผู้บังคับบัญชา อส.ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ ผ่านเฟซบุ๊ก สงขลา บ้านฉาน ว่า
#อส.เขาก็มีศักดิ์ศรี มีความเป็นมนุษย์เหมือนคนไทยทุกคนครับ ไม่ใช่ขี้ข้าให้คนบ้าอำนาจ
มาจิกหัวด่า ขณะที่ทุกภาคส่วนเขาลุยน้ำเข้าไปช่วยคนที่กำลังอดอาหาร นายก อบจ.สงขลาแต่งตัวดี ทำเท่ นั่งเฮลิคอปเตอร์เอาข้าวกล่องแค่ 200 กล่องไปโปรยทานแล้วถ่ายคลิปสร้างภาพ
วันนี้ ทั้งทหาร ทั้ง อส.ที่เขามีหน้าที่หลักคือรักษาความมั่นคงของชาติ ต่อสู้อริราชศัตรู แต่เขาได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาของเขาให้มาช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (ไม่ได้มอบสายการบังคับบัญชาให้นายก อบจ.มาจิกหัวด่าเขา) เขาทำงาน เหนื่อย เสื้อผ้า เนื้อตัวเปื้อนโคลนและฝุ่น
แต่นายก อบจ.เสื้อผ้าสะอาดสวยหรูไม่มีเหงื่อจากการทุ่มเททำงานตามหน้าที่ที่อาสาชาวบ้านมา แถมยังมายืนชี้นิ้วสั่งและด่ากราด อส.ว่า “สาว่าเปลืองข้าวเปล่าๆ” เหมือนด่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน พฤติกรรมเยี่ยงนี้ เหมาะสมกับการเป็นนายก อบจ.ที่คนสงขลาและญาติพี่น้องของ อส.เขาเลือกมาหรือ?”