บิ๊กแจ๊สส่งเจ็ตสกีขึ้นเครื่องบิน C130 พร้อมเครื่องตรวจไฟรั่วบินด่วนช่วยหาดใหญ่

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายเทพสุริยา สะอาด ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลาเหลือผู้ประสบอุกทกภัยจังหวัดสงขลา
โดยขบวนคาราวานดังกล่าวมี นายนพพร ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายอดิสร อยู่นาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถยนต์ เรือยนต์ เจ็ตสกี เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยรถบรรทุกขนส่ง และมีการนำ เจ็ตสกีจำนวนสี่เครื่องขึ้นเครื่องบิน C130 เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
ซึ่งวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน ทั้งจังหวัดสงขลา จังหวัดปทุมธานีจึงได้ระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน โดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำจากระลอกแรกยังมีระดับสูงและระบายได้ช้า ขณะที่ฝนตกต่อเนื่องตลอดคืน ส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำอำเภอสะเดาไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเมืองอำเภอหาดใหญ่
โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าเราได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ ใน จ.สงขลา โดยเฉพาะ ที่ อ.หาดใหญ่ ผมได้โทรศัพท์สอบถามไปยัง นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา ว่าต้องการการช่วยเหลือ หรือขาดแคลนอะไรขอให้บอก ในฐานะที่ตัวผมยังเป็นประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ทาง อบจ.ปทุมธานี พร้อมสนับสนุน ทาง ท่าน นายก อบจ.สงขลา จึงเร่งทำหนังสือส่งมา เพื่อขอรับการสนับสนุน เราจึงได้เตรียมทั้งเรือท้องแบน และ กลุ่มเจ็ตสกี วันนี้ก็ได้ประสานงานกัน พร้อมทั้งประสานกับทาง กองทัพอากาศ วันนี้ เจ็ตสกี 4 ลำ ได้ ขึ้นเครื่อง c130 ของกองทัพอากาศไปยังหาดใหญ่แล้ว ส่วนของที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ เราก็ลากไป สำส่งโดยรถบรรทุกไปคืนนี้ คาดว่า พรุ่งนี้คงถึงพื้นที่หาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบน หรือ ไม้เทสไฟ ที่ ผมได้ให้ทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบป้องกันไฟฟ้ารั่วในน้ำซึ่งทาง อบจ. ปทุมธานีได้ส่ง นายนพพร ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายอดิสร อยู่นาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกกว่า 10 คน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้วย ซึ่งหากพรุ่งนี้ยังขาดเหลืออะไร ผมจะเร่งส่งสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น อบจ.ปทุมธานี หรือ กระทั้ง อบจ.ทุกจังหวัดที่สังกัดสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยกันให้ความช่วยเหลือ