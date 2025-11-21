ปทุมธานีพร้อมจัดใหญ่แข่งขันเรือยาวประเพณี สายน้ำแห่งความภักดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ 3-5 ธ.ค. กระตุ้นท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 บริเวณลาน ZPELL ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสหรัฐ โพธิโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานแข่งขัน เรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2568 สายน้ำ แห่งความภักดี ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 - 5 ธันวาคม ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า นับเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดปทุมธานีที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รัฐบาลมีนโยบายเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงภาคการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นให้เป็นรากฐานสำคัญ การจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและที่สำคัญจังหวัดปทุมธานีเองก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นพื้นราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเลือดใหญ่ของคนภาคกลางไหลผ่านกลางเมือง จึงเป็นจุดก่อเกิดวัฒนธรรรม ประเพณีทางสายน้ำ การจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือพื้นบ้าน (เรือพายม้า) ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำลำคลองที่สืบทอดกันมายาวนานบนพื้นฐาน ความสามัคคี พร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกันของคนในชุมชน ขณะเดียวกันเป็นการรณรงค์ให้พี่น้อง ชาวจังหวัดปทุมธานี และประชาชน ชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันภาคภูมิใจอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป
ด้าน พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ในครั้งนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องปีที่ 4 และตลอด 4 ปีก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งราชการและเอกชนเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ก็ถือได้ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 6 ด้าน เช่นด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริม และ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ รักษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน และพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมด้านกีฬาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่จุดหมายใหม่แห่งการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี