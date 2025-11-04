ปทุมธานีเร่งสูบน้ำผู้ว่าฯ-บิ๊กแจ๊ส ประสานทางหลวงติดเครื่องสูบน้ำ คาดฝนไม่ซ้ำน้ำลด

ผู้ว่าฯปทุมฯจับมือนายกแจ๊ส เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ปทุม เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำบนพื้นผิวการจราจร ย่านตลาดรังสิต คาดฝนไม่ตกซ้ำ น้ำลดสถานการณ์เป็นปกติ
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายดงพล รุจิธรรมธัช ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอธัญบุรี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศบาลนครรังสิต นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง นายธีราทัต ส่องแสง นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียง ได้ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครรังสิต เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบจากการระบายน้ำ และผลกระทบน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต และพื้นที่ข้างเคียงต่าง ๆ โดยร้อยตำรวจเอกดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุด ว่ามีการดำเนินการร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตใต้ เร่งรัดระบายน้ำในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเวลา ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาอีก คาดการณ์ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์จะลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ก็มีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงระหว่าง วันที่ 6 – 11 พฤศจิกายน 2568
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้สอบถามถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ท่อ 50 นิ้วของกรมชลประทาน ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองสาม หมู่ 16 ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถใช้งานได้ และถ้าเครื่องสูบนำ้เสียทำไม่ไม่บอกทั้งที่รู้ตั่งแต่ช่วงเช้าซึ้งผมก็บอกแล้วว่ามีอะไรก็ขอให้บอกทาง อบจ.พร้อมสนับสนุนเต็มที่หากแจ้งมา ตนเองจะสั่งการแก้ไขได้ทันถ่วงที่ แต่ตนเองมารู้ ตอนหนึ่งทุ่ม กว่าจะสั่งเครื่องไปตอดตั่งแล้วทำการสูบได้เกินตีสอง ประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้วใครจะรับผิดชอบ อีกทั่งการเปิดประตูน้ำต้องประสานกันเพราะคลองมีความยาวกว่าจะออกแม่นำ้เจ้าพระยา มีประชาชนอาจได้รับผลกระทบได้พร้อมทั้งอยากให้ทุกหน่วยงานสื่อสาร ประสานงานกันในการดำเนินการต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชน พร้อมทั้งถามถึงผลกระทบจากจากเหตุการณ์น้ำขึ้นสูงในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาก ทราบจากที่ประชุมว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในพื้นที่ เทศบาลเมืองคลองหลวง อบต.คลองสาม เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลนครรังสิต เป็นต้น เพราะ เหตุการณ์เมื่อคืน มีความคล้ายกับสถานการณ์เมื่อปี 2565 เป็นอย่างมากซึ่งทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งไม่อยากจะให้เกิดเกิดขึ้นอีก
ส่วน นายไพโรจน์ ประจักษ์เเจ้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักในช่วง 2 วันที่ผ่านมา อบต.คลองสาม ได้รับผลกระทบอย่างมาก มีพื้นที่ไร่นาเสียหายไปกว่า 2,000 ไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 12,000 คน หรือกว่า 3,000 ครัวเรือน นี่คือที่ทาง อบต.คลองสามได้รับผลกระทบ ตอนนี้เราได้ดำเนินการเร่งสูบน้ำออกทางคลองระพีพัฒน์ เพราะพื้นที่น้ำท่วมได้กระจายไปทุกพื้นที่ของ อบต.คลองสาม แต่เราก็ไม่สามารถดำเนินการผันน้ำไปออกคลองรังสิตได้มากเนื่องจากกลัวว่าทาง เทศบาลนครรังสิตจะได้รับผลกระทบเพิ่มหากเครื่องสูบน้ำทำงานปกติหรือหากเสียแล้งแจ้งประสาน อบจ. อบต.เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาใด้ทันท่วงที่
ด้าน นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เน้นย้ำในส่วนของการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกัน มีประชาชนเดือนร้อนได้รับผลกระทบหลายด้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง อย่าให้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เช่น ในพื้นที่น้ำท่วมขังก่อนเป็นเวลานาน ท่วมก่อนแต่แห้งทีหลัง อาจมีปัญหาเรื่องกลิ่นจากน้ำเน่าเสีย หรือโรคภัยต่าง ๆ ตามมาได้ และอยากให้ทุกหน่วยงานช่วยกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้