ปทุมธานีผวา ประชาชนรับ sms ปภ.เตือนต่างตื่นกลัวแห่มาดูที่แม่น้ำ นายกแจ๊สขอกรมชลฯให้นำความจริงมาแจ้งประชาชนเชื่อระดับน้ำจะเท่า ปี 65

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ข้างแพขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายนพพร ขาวขำ รองนายก อบจ.ปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายจิรายุ ใจเอื้อเฟื้อ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองปทุมธานี นายนพนันท์ คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองปทุมธานี นายอดิสร อยู่นาน สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังทาง ปภ.ส่ง sms แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังทำให้มีประชาชนจำนวนมากที่หวาดกลัว และวิตกกังวลต่างเดินทาง มาดูมาตราวัดระดับน้ำที่สวนเทพปทุม เป็นจำนวนมาก
โดยที่มีอาคารแพขาว ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2460 เมื่อมีการย้ายส่วนราชการจังหวัดจากบ้านโคกชะพลูมาอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เดิมเป็นจวนข้าหลวงที่ใช้รับรองแขกลักษณะตัวอาคารเป็นเรือนไม้ทรงสี่เหลี่ยม ทาสีขาว มีชานระเบียงโล่งโปร่งรับลม หันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในอดีตเรือนแพขาวแห่งนี้เคยรับรองบุคคลสำคัญ อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระอนุชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี วันที่ 8 พฤษภาคม 2489 โดยประทับ ณ เรือนแพขาว ทอดพระเนตรการแข่งขันเรือพาย ต่อมาคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรทัศนียภาพลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าเรือนแพขาว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2541 ภายในอาคารเรือนแพขาวมีห้องต่าง ๆ และมีห้องซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อให้ประชาชนสักการะ อาจจะได้รับผลกระทบถ้าระดับความสูงขึ้นอีก
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า เราได้ทำการประสานกับหน่วยงานต่างๆ มาตลอด เราไม่คิดว่าทาง ชลประทาน คือทางเขือนภูมิพล น้ำเหนือเขื่อนมีประมาณที่มาก ทางชลประทานก็ทยอยปล่อยลงมา แต่ขอให้พูดความจริงกับเรา เราจะได้ประสานพี่น้องประชาชน อย่างเมื่อวานบอกว่าปล่อย 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วมาปล่อย 2,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เราก็ยังเตือนประชาชน ว่ามีการปล่อยน้ำ 2,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากเขื่อนภูมิพล แต่วันนี้กลับปล่อยมา 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขอให้เอาเรื่องจริงมาพูดกัน มันเป็นวิกฤตของประชาชน เราไปบอก 2,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประชาชนเขาจะได้เตรียมการถูก แต่คุณมาปล่อย 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประชาชนจะทำยังไงมันเกินกว่าที่คาดการไว้แล้วในวันนี้เครื่องสูบน้ำที่บางหลวงเสียอีก น้ำทะลักเข้าบางหลวง พืชสวนไร่นา บ้านเรือนประชาชน เสียหายทำอย่างไร ยิ่งตรงบางหลวงถ้าน้ำเข้า จะกระทบกับวังจักรีบงกช ถ้าเกิดน้ำสามารถเข้าทางนั้นได้ ตอนนี้เราเป็นห่วงมากได้เตรียมเครื่องสูบส่งระยะไกล เตรียมไว้แล้วเพื่อไปช่วยป้องกันที่บางหลวงแล้ว ส่วนเครื่องของกรมชลเมื่อนำเครื่องไปติดตั่งแล้วแต่เกิดเสียไม่รู้ว่าจะสามารถสูบได้ตอนไหน ผมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าประมาท เท่านั้น ตอนนี้ผลกระทบหลักๆ คือริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นที่จะกระทบหนัก ส่วนเรื่อง ส่ง sms แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวัง ของ ปภ. ทำให้ประชาชนตื่นตกใจแน่ โดยเฉพาะ ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เราได้มีการพูดคุยกันตลอด
ด้าน ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ในเรื่องของ sms เตือนภัย อยากขอให้ประชาชนทำความเข้าใจ อย่าตื่นตกใจ เพราะ สถานการณ์จะกระทบอยู่กับประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็จะมีข้อความที่ระบุไว้ว่าริมแม่น้ำอันนี้จะเกิดผลกระทบ เราเต้องเตรียมความพร้อมให้ดี และฟังจากการประชาสัมพันธ์ให้ดี ส่วนพื้นที่อื่นๆ และรังสิตยังไม่ต้องวิตกกังวล และเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะๆถ้าจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่าย ๆคือให้ประชาชนคิดเอาไว้เลยว่าระดับน้ำจะสูงเท่ากับประมาณปี 2565 เป็นเกณต์ บ้านไหนที่ได้รับผลกระทบ บ้านนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ ส่วนบ้านไหนไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำปี 2565 ก็รอฟังการประชาสัมพันธ์ ว่าระดับน้ำจะมากเกินปี 2565 หรือเปล่า