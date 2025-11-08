ป้องกันเต็มที่ นายกโบว์ลิ่ง ทน.รังสิต เตรียมกระสอบทราบ 27,000 ลูก รับมือพายุ คัลแมกี

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ที่ลานอเนกประสงค์ข้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อย ซอยรังสิต-นครนายก 10 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครังสิต นำโดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางมาให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ทหาร และ จิตอาสา ที่ร่วมกันบรรจุกระสอบทราบจำนวนกว่า 27,000 กระสอบ เตรียมความพร้อมให้กับ 84 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครังสิต เพื่อใช้ในการป้องกันเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต หลังทางอุตุนิยมวิทยา เตือน 66 จังหวัด เฝ้าระวังพายุ คัลแมกี อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน 7-9 พ.ย. 68
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ตอนนี้ทางเทศบาลนครรังสิตได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เข้าติดตั้งในทุกจุดหมดแล้ว รวมไปถึงโรงสูบน้ำเราได้ทำการตรวจเช็คความพร้อมทั้งหมดแล้ว พร้อมทั้งทำคันดิน แนวแบริเออร์ เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้เอง เจ้าหน้าที่เทศบาล พี่ๆทหารอากาศ และจิตอาสา ได้มาช่วยกันบรรจุกระสอบทราย เพื่อให้พี่น้องประชาชนใน 84 ชุมชนของเทศบาลนครรังสิต สามารถเข้ามาขอรับกระสอบทราบไปป้องกันน้ำได้ ที่จุดนี้ ส่วนเรื่องของการผันน้ำที่มีการสอบถามเข้ามากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ท่านได้เรียกประชุม และพูดคุยกับทางกรมชลประทาน และหน่วยงาน ปภ. และหน่อยงานต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจ ซึ่งตอนนี้เองทางพื้นที่รังสิต เป็นพื้นที่รับน้ำจากชุมชนต่างๆ และชุมชน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง มารวมกันที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ อีกทั้งยังมีน้ำฝนตกลงมาเสริมอีก
จึงทำให้ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ รองรับประมาณน้ำจำนวนมากเกินไป และอาจจะล้นเข้าในชุมชน เราจึงได้ขอให้ทางกรมชลประทาน ช่วยฝันน้ำออกไปทางคลองระพีพัฒน์ ส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ออกทั้งหมด เพื่อที่จะให้ทาง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ สามารถรองรับน้ำได้ เราต้องกระจายน้ำแบ่งๆ กันมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางเราเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นเราต้องช่วยกันและบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาตนเองและทีมงานผันน้ำอย่างเต็มที่และอย่างเต็มกำลังแต่ถ้าหากปริมาณน้ำ มีมากเกินไปจะทำให้ระบบการจัดการน้ำร่มได้ทั้งจังหวัดซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันเพื่อจังหวัดปทุมธานีของเราและประชาชนของเรา