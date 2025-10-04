นายกฯอนุทิน ควงภรรยาบวชพระ 20 รูป ยกช่อฟ้าวัดเทพสรธรรมาราม ประชาชนหลายพันคนรอเข้าร่วมพิธี

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ที่ วัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ร่วมเป็นประธานปลงผม นาคจำนวน 20 รูป โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน
โดยมีนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภรรยานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อุปสมบทพระ 20 รูป โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี โดยมี พระวัชรญาณมุนี(วิ) หรือ พระอาจารย์เทียนชัย ชยทีโป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ต่อมาเมือเวลา 19.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาถึงที่ วัดเทพสรธรรมาราม และเป็นประธานประกอบพิธียกช่อฟ้าอันถือเป็นศาสนวัตถุที่สำคัญที่สุดของอุโบสถ โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้ใหญ่ และประชาชนนับพันคนเข้าร่วมพิธี
สำหรับ วัดเทพสรธรรมาราม ก่อนหน้านี้ เคยตกเป็นข่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในขนะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เข้ามากราบไหว้พระวัชรญาณมุนี(วิ) หรือ พระอาจารย์เทียนชัย ชยทีโป ตามคำแนะนำของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี จนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ซึ่ง วัดเทพสรธรรมาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีพระวัชรญาณมุนี (พระอาจารย์เทียนชัย ชัยทีโป) เป็นเจ้าอาวาส วัดเทพสรธรรมาราม เดิมเป็น สถานปฏิบัติธรรมบายตึ๊กเจีย ตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คำว่า บายตึ๊กเจีย เป็นภาษาเขมร เป็นคำที่หลวงปู่สรวงมักกล่าวให้พรเสมอ ๆ คำว่าบายเป็นภาษาเขมร แปลว่าข้าว ตึ๊ก แปลว่าน้ำ และเจียแปลว่าดี รวมแล้วคำว่าบายตึ๊กเจีย แปลว่าข้าวน้ำดี วัดเทพสรธรรมารามประดิษฐานพระพุทธปฏิมา พระสีวลี พระอุปคุต พระเศรษฐีนวโกฎิ องค์พ่อจตุคามรามเทพ พระพรหม พระโพธิสัตว์กวนอิม หลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ฤๅษีตาไฟ รูปเหมือนของหลวงปู่สรวงองค์ใหญ่