นายกอบต.คลองสามตรวจรื้อถอนเสาไฟฟ้าหลังนำสายไฟฟ้าลงดินระยะทาง 6 กม.

วันที่ 25พฤศจิกายน 2568 รศ.ดร.นายหมวดตรี วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต คลองสาม นายกสมาคม อบต ประเทศไทย พร้อมด้วยนายธวัชชัย ดำเนินศิลป์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฝ่ายเทคนิคได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของคู่สัญญารับจ้างรื้อทอนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีระยะทาง 6 กิโลเมตร ซึ่งมีหมู่บ้านจำนวนมาก และมีประชาชนใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้าออกไปทำงาน แต่เนื่องจาก ทางไฟฟ้า และ ปะปา ได้มีการขุดถนนเป็นช่วงๆ ทำให้เสียพื้นผิวการจราจร ทำให้เกิดปัญหารถติดสะสมในช่วงเช้าและเย็น ซึ่งการนำสายไฟลงใต้กดินนั้นจะแบ่งการทำออกเป็นเฟส โดยเฟสแรกได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และจะเริ่มดำเนินการเฟส 2 ต่อเนื่องกันไป
รศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม กล่าวว่า เราได้มีการนัดกกันว่าจะมีพิธีการตัดเสาไฟฟ้า โดยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่เคเบิลทีวี เพราะว่าการที่เอาสายไฟลงดิน เป็นเรื่องที่นายก จะแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าและสายเคเบิลที่ระโยงระยางตกผ่านบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน แล้วเกิดมีไฟไหม้ ก็ไม่สามารถที่จะดีบไฟได้เนื่องจากเรื่องกระแสไฟฟ้า จึงได้เชิญไฟฟ้าและสายเคเบิลต่างๆเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาในวันนี้ และวันนี้ยังเป็นการตัดเสาไฟ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าการนำสายไฟลงดินมันจะเกิดประโยชน์อย่างไร ซึ่งตอนนี้เฟสแรกเริ่มดำเนินการเสร็จแล้ว และเฟส 2 ก็น่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งตนเองได้ติดตามงานตลอดเวลา ซึ่งตนเองก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่า การที่จะพัฒนาอะไรให้มันดีขึ้น ย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา จึงอยากให้พี่น้องประชาชนให้ใจเย็นๆนิดนึง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งนั้น
ในส่วนของการนำสายไฟฟ้าลงดิน ในอนาคตถนนเส้นนี้ก็จะโล่งไปหมด และก็จะไม่มีปัญหาเสาที่เกะกะ ซึ่งหลังจากตัดเสาแล้วก็จะเป็นเรื่องแสงสว่าง และก็สมาสซิตี หรือ เมืองอัจฉริยะ ก็จะเดินขึ้นที่นี่ จึงอยากฝากพี่น้องประชาชนทุกคนว่าทำไมผมเองถึงจะต้องดำเนินการโครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้ในงบประมาณของทาง อบต.คลองสาม เพียง 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นของการไฟฟ้า เพราะฉนั้นเมื่อเขามีงบประมาณมาให้แล้ว และเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยอยากประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชน บอกต่อๆกันว่า เราทำเรื่องนี้เราเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน และตำบลคลองสามจะต้องเป็นถนนแบบอย่างที่ดีของจังหวัดปทุมธานี แล้วจังหวัดปทุมธานียังไม่มีการนำสายไฟฟ้าลงดินเลย โดยถนนเส้นนี้จะเป็นถนนแรก และจะเป็นถนนหลักที่จะทำสายไฟฟ้าลงดิน
การนำสายไฟฟ้าลงดินของถนนเลียบคลองสามแห่งนี้จะเป็นโมเดล หรือแบบอย่างให้กับจังหวัดปทุมธานีอย่างแน่นอน เพราะว่าในจังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีที่ไหนนำสายไฟฟ้าลงดิน ผมอยากจะให้ อบจ. ในฐานะที่ท่านมีงบประมาณ ลองหาเส้นทางหลักแล้วทำแบบนี้ ซึ่งแล้วต่อไปปทุมธานี ก็จะมีถนนที่ไรฝุ่น ไร้สายไฟฟ้า เพราะมีถนนหลายสายที่คิดว่าน่าจะเอาสายไฟฟ้าลงดิน แล้วจะได้ปรึกษากับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ว่านอกจากถนนเลี่ยบคลองสามแล้วน่าจะเอาอำเภอละเส้นก่อน แล้วค่อยดำเนินการต่อเนื่องไป ผมคิดว่าการทำในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท้องถิ่นต่อไป
ทางด้าน นายธวัชชัย ดำเนินศิลป์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าด้านเทคนิคด้านเทคนิคส่วนภูมิภาค กล่าวเสริมว่า การที่เราร่วมมือกับทาง อบต.คลองสาม กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเรื่องการของปรับภูมิทัศน์ โดยอันนี้เราได้ทำการเป็นเฟสแรกในระยะทาง 2 กิโลเมตร เราเอาไฟฟ้าแรงสูงลงดิน และไฟฟ้าแรงต่ำลงดินทั้งหมด โดยวันนี้เราเริ่มทำการติดเสาไฟแล้ว และจะพยายามเคลียร์ให้ได้มากที่สุด ก่อนสิ้นปี แต่ก็ยังมีบางจุดอจจะยังลงไม่ได้ เนื่องจากยังมีสายไฟที่จะต้องปรับเ้ขาตัวอาคารที่ยังไม่ามารถที่จะตัดได้ โดยส่วนของสายสื่อสาร เราก็ได้เรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาพูดคุยเรียบร้อยแล้วโดยเราได้มีการบูรณาการร่วมกัน ในส่วนเรื่องถนนเป็นหลุดเป็นบ่อ ทางเรายังอยู่ในสัญญากับผู้ว่าจ้างรับเหมา ก็คือถ้าเราเอาสายไฟฟ้าลงดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทำการเคลียร์ถนนคืนสภาพให้เหมือนเดิมทุกอย่าง แล้วตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของปะปาที่มีการวางท่อร่วมกันอยู่ ซึ่งเราก็อยากเรียนกับพี่น้องประชาชน ว่าทางการไฟฟ้า ร่วมมือกับทาง อบต.คลองสาม ก็หมายมั่นปั้นมือว่า เราจะทำถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีภูมิทัศน์ที่ดีแล้วก็เสาสายที่รกรุงรัง ก็จะเคลียร์ให้สะอาด แล้วก็ถนนก็จะสวยงาม เราก็ยื่นยันกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าเราจะทำถนนเส้นนี้ให้สายงามและมีความปลอดภัยให้มากที่สุด