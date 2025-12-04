“ธนกร” แจงเพลิงไหม้บ่อลูกรังลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล-วัสดุไม่ใช้แล้วจากโรงงานใน อ.ศรีมหาโพธิ ไร้ผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต เร่งเฝ้าระวังไม่ให้กระทบชาวบ้าน

“ธนกร” แจงเพลิงไหม้บ่อลูกรังลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล-วัสดุไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ที่ อ.ศรีมหาโพธิ สามารถระงับเพลิงไหม้ไว้ได้ในวงจำกัด ไร้ผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต เผยเร่งประสานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคตะวันออก นำเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้กระทบประชาชน
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุเพลิงไหม้บ่อลูกรังที่มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ในบริเวณพื้นที่บ้านสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยได้รับรายงานว่า นายสัญญา นามี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, นางเยาวเรศ เหล่าชินภัทร ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พบว่า บ่อดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและชีวิต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี ได้สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่าง รถสูบส่งน้ำระยะไกลและดับเพลิงอเนกประสงค์ เข้าดำเนินการดับเพลิงร่วมกับรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังประสานรถน้ำจาก นิคม 304 เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อบต.บ้านทาม อบต.ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม และนิคมโรจนะ พร้อมด้วย LUF 60 ของ ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี โดยใช้น้ำยาซักผ้า และผงซักฟอก ผสมน้ำในการดับเพลิงบ่อขยะ ทำให้จำนวนกองเพลิงและกลุ่มควันลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสลมที่เปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา ทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงเร่งติดตั้งรถสูบส่งระยะไกล เพื่อส่งต่อน้ำดับเพลิงให้ทำการดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ในวงจำกัด
สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้นั้น นายธนกร กล่าวว่า ได้สั่งการให้ นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งประสานศูนย์วิจัยและเตือนภัยภาคตะวันออก (ชลบุรี) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเตรียมเครื่องมือไปวัดมลพิษอากาศเบื้องต้น เช่น VOCs CO H2S NH3 Cl และจัดส่งรถปฎิบัติการเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (รถเหลือง) ของ กรอ. เพื่อตรวจวัดเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนบริเวณโดยรอบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว