"ธนกร" เผยปลัดอุตฯ รายงานยังอายัดฝุ่นแดงในโรงงาน "ชินเคอหยวน" จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ย้ำจัดการตามกฎหมายถึงที่สุด

"ธนกร" เผยปลัดกระทรวงอุตฯ รายงาน ยังอายัดฝุ่นแดงที่อยู่ในโรงงานชินเคอหยวนฯ ทั้งหมดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ย้ำดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด หากไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แจงคำสั่งย้ายอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อลดแรงกดดันและการแทรกแชงในพื้นที่
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ว่า มีการถอนอายัดผงฝุ่นจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ หรือฝุ่นแดง ของ บริษัทชิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ปริมาณ 77,723.47 ตันนั้น ตนจึงสั่งการให้นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด โดยล่าสุดนายณัฐพลได้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบให้ทราบว่า ได้ออกคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้นายวีระ นันทเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยปฏิบัติราชการทางกองตรวจราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อลดแรงกดดันและการแทรกแชงในพื้นที่ ประกอบกับเพื่อให้การดำเนินงานอื่นๆ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายธนกร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรอ. ได้ทำหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอให้ทบทวนมติถอนอายัดฝุ่นแดง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ยกเลิกการถอนอายัดฝุ่นแดงแล้ว โดยให้คงอายัดเหมือนเดิม เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) แจ้งข้อมูลใหม่ว่า มีข้อสงสัยว่าอาจมีการลักลอบขนฝุ่นแดงจากเตาหลอมออกนอกโรงงาน ดังนั้น จึงต้องเก็บฝุ่นดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความผิดตาม พ.ร.บ. โรงงาน รวมถึงเพื่อยืนยันว่า ฝุ่นมาจากกระบวนการผลิตของบริษัทจริงหรือไม่ เพื่อให้การสืบสวนถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างชัดโดยเร็ว ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หากผลสอบออกมาพบว่ามีการดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบ ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
"การตรวจสอบฝุ่นแดงยังไม่เสร็จสิ้น และยังไม่ได้ข้อยุติ ทั้งในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและแสวงหาพยานหลักฐาน ดังนั้น ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังจำเป็นต้องใช้ของกลางดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ว่า บริษัทมีการกระทำความผิดตามกฎหมายโรงงานและความผิดที่เกี่ยวเนื่องอยู่หรือไม่ ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าว ขณะนี้จึงยังอายัดฝุ่นแดงที่อยู่ในโรงงานของบริษัททั้งหมด ห้ามจำหน่าย จ่ายโอน หรือกระทำการใดๆ รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว