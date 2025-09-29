โจรแสบสระบุรีฝ่าสายฝน งัด 2 ร้านกาแฟ–ขนมไทย กวาดพระ-เงินทอน ทิ้งรอยเท้าไว้ดูต่างหน้า

สระบุรี - โจรใจบาปบุกกลางดึกฝ่าสายฝนงัดร้านกาแฟและร้านขนมไทยใน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี กวาดพระเครื่องและเงินทอนหนีลอยนวล ทิ้งรอยเท้าไว้เป็นหลักฐาน เจ้าของร้านเผยเคยถูกงัดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ทรัพย์ ครั้งนี้คนร้ายกลับมาก่อเหตุซ้ำ
วันนี้ ( 29 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nokkajip Liemsombut โพสต์ภาพและข้อความเตือนภัย “ทิ้งรอยทีนนนน!!! ไว้ให้ดูต่างหน้า ล่อร้านฉันและร้านข้างๆยับเลย” หลังเกิดเหตุคนร้ายบุกงัด 2 ร้านค้าในพื้นที่ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี กวาดทรัพย์สินหลบหนีไป
โดยเมื่อเวลา 01.50 น. วันที่ 27 กันยายน พบคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อยืดสีแดง กางเกงขายาวสีดำ สะพายกระเป๋าสีดำ เดินฝ่าสายฝนเข้ามางัดหน้าต่างร้านขายขนมไทยและรื้อค้นทรัพย์สิน ก่อนจะเดินสำรวจร้านกาแฟใกล้เคียง แต่ไม่พบช่องทางเข้า ต่อมาเวลา 04.30 น. คนร้ายคาดว่าเป็นคนเดียวกัน เปลี่ยนเสื้อเป็นสีขาว กลับมางัดร้านกาแฟแล้วปีนหน้าต่างเข้าไปรื้อค้นเอาทรัพย์สิน ก่อนจะย้อนกลับมางัดร้านขนมไทยอีกครั้ง กวาดของมีค่าพร้อมถุงหิ้วพลาสติกสีขาวหลบหนี
นายสิขรินทร์ อินตุ้ย อายุ 44 ปี เจ้าของร้านกาแฟ เผยว่า คนร้ายงัดหน้าต่างไม้จนกลอนหลุด เข้าไปขโมยย่ามวัตถุมงคลสีเขียวและเหรียญบาทสำหรับทอนลูกค้า แม้ทรัพย์สินไม่ได้มีมูลค่าสูง แต่หน้าต่างร้านได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซม ขณะที่ น.ส.สุวรรณา เหลี่ยมสมบัติ อายุ 44 ปี เจ้าของร้านขนมไทย ระบุว่าคนร้ายขโมยพระที่ลูกค้าให้เกือบ 50 องค์ พร้อมเงินทอนและขนมบางส่วน และยังทิ้งรอยเท้าบนเก้าอี้ไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 หลังครั้งแรกคนร้ายพยายามงัดร้านแต่ไม่สำเร็จและทิ้งสิ่งปฏิกูลไว้หน้าประตู เจ้าของร้านวอนตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้มาก่อเหตุซ้ำอีก.