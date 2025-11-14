“ทีมเต็มเหนี่ยว”ตรวจพบโรงงานมีกลิ่นเหม็นที่ระยอง สั่งปิด1 โรง อีกแห่งเป็นรง.เถื่อน

“ธนกร” สั่งทีม “เต็มเหนี่ยว” ลงพื้นที่ระยอง! ตรวจ 2 โรงงานมีกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน สั่งปิดทันที 1 โรง พบอีกแห่งเป็นโรงงานเถื่อน
นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเต็มเหนี่ยว เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนการประกอบกิจการของโรงงาน ผ่านแพลตฟอร์ม “แจ้งอุต” และโทรศัพท์มาร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการ นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม สั่งการชุดปฏิบัติการ “เต็มเหนี่ยว”ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบหาโรงงานที่เป็นต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จำนวน 2 โรงงาน คือ
1.บริษัท พีอาร์เอ็ม อินดัสทรี จำกัด ประกอบกิจการ ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี ตั้งอยู่เลขที่ 999/1 ถ.ชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งฯ พบว่าโรงงานมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งฯ กล่าวคือ ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และไม่จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากเหตุเพลิงไหม้ ออกไปกำจัดอย่างถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขณะตรวจสอบยังพบกลิ่นเหม็น คาดว่าเกิดจากระบบบำบัดอากาศไม่มีประสิทธิภาพและไม่ปรากฏผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ นอกจากนี้ ยังพบการติดตั้งเครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งยังไม่มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผิดเงื่อนไขการรับใบอนุญาตโรงงาน จึงมีคำสั่งฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ออกคำสั่งฯให้ บริษัท พีอาร์เอ็ม อินดัสทรี จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานทันที
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่อยู่ติดกัน ทำให้ สอจ.ระยอง ได้มีคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงโรงงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 แต่เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าวโรงงานไม่ได้ดำเนินการใด ๆ และยังมีการประกอบกิจการอยู่ หากยังมีพฤติกรรมฝ่าฝืนอีก จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องถูกปรับอีกวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ ขณะที่สถาปนิกหรือวิศวกรที่ฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่ถูกสั่งหยุดก็มีโทษเช่นเดียวกัน
2.บริษัทเพชรงามรีไซเคิลจำกัด ประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ผลตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เข้าข่ายโรงงานลำดับที่ 105 ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ ลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา 12 วรรค 1 และ วรรค 2 คือตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโรงงานเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการร้องเรียนให้ทีมเต็มเหนี่ยวเข้าตรวจสอบสามารถร้องเรียนมาที่ “แจ้งอุต” ซึ่งสามารถร้องเรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง