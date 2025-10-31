ก.อุตฯสั่งปิด2โรงงานที่ระยอง พบกากปนเปื้อน 1 แสนตัน-เร่งเก็บตัวอย่างดินน้ำตรวจ

“ธนกร” ส่ง “ชุดเต็มเหนี่ยว” ลุยตรวจโรงงานระยอง เจอกากอุตสาหกรรมปนเปื้อน 1 แสนตัน! สั่งปิด 2 โรงงาน “ ทีอาร์รับเบอร์ฯ”- “ จิน ไท้หลง รับเบอร์” เก็บตัวอย่างดินน้ำส่งตรวจ ลั่นผิดจริงฟันไม่เลี้ยง
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ทีมชุดปฏิบัติการเต็มเหนี่ยวกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพลอยลภัสร์ สิงโตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระ นันทเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์รับเบอร์ ระยอง (ไทยแลนด์) จํากัด ตั้งอยู่ใน ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และ บริษัท จิน ไท้หลง รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน เรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม กากอุตสาหกรรม และประเด็นน้ำเสีย ทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน
จากฐานข้อมูลโรงงานฯ บริษัท ทีอาร์รับเบอร์ ระยอง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แจ้งประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สกัดโลหะจากกากตะกอนทองแดง (Copper Slag) ทําอิฐบล็อค และอิฐตัวหนอน ส่วน บริษัท จิน ไท้หลง รับเบอร์ จำกัด ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รับซื้อ ขายส่ง รีไซเคิล ผลิต ยางพารา และเศษยางพารา ทุกชนิด
จากการตรวจสอบของชุดเต็มเหนี่ยว พบว่า บริษัท ทีอาร์รับเบอร์ ระยอง (ไทยแลนด์) จํากัด เข้าข่ายตั้งและประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากพบมีการติดตั้งเครื่องจักร ลักลอบประกอบกิจการโรงงานบำบัดกากของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว มีการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมออกไปนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกัน ยังตรวจพบกากอุตสาหกรรม ชนิดผงกากตะกอน และคาดว่ายังไม่ได้ผ่านกระบวนการกำจัดตามกฎหมาย โดยมีน้ำหนักกว่า 100,000 ตัน ถูกลักลอบทิ้งและฝังกลบภายในโรงงานและที่ดินข้างเคียงโรงงาน อีกประมาณ 46 ไร่
ดังนั้นเจ้าพนักงานฯ จึงเก็บตัวอย่างดิน กากตะกอน และน้ำ ในบริเวณโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง ไปทำการตรวจสอบ สิ่งที่น่ากังวลคือ หากเกิดฝนตกอาจทำให้สารอันตรายแพร่กระจายลงพื้นดินและแหล่งน้ำ จนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ หากการตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย จะสั่งดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด รวมถึงยังได้สั่งการให้ บริษัท ทีอาร์รับเบอร์ ระยอง (ไทยแลนด์) จํากัด เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดด้วย ซึ่งหากพบว่า ทางบริษัทฯ ยังคงเพิกเฉย ไม่ยินยอมแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้สั่งให้หยุดประกอบการ พร้อมทั้งดำเนินคดีกับโรงงานดังกล่าว ซึ่งการตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับ กรณี บริษัท จิน ไท้หลง รับเบอร์ จำกัด นั้น เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า มีการประกอบกิจการ และขอใบอนุญาตประกอบกิจการผิดประเภท ซึ่งเข้าข่ายมีความผิดฐานตั้งและประกอบโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาติ เช่นกันเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังตรวจพบ กองยางรถยนต์ใช้แล้วและผงยางที่บดย่อยแล้ว อยู่ภายนอกอาคารโรงงาน รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการจำนวนหนึ่ง