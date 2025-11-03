“ธนกร” ส่ง “ชุดเต็มเหนี่ยว” ตรวจโรงงานฯ เมืองแปดริ้ว ออกคำสั่งฯ ปิดโรงงาน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ทีมชุดปฏิบัติการเต็มเหนี่ยวกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์เจริญ รีไซเคิล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถ.เขาหินช้อน - หนองว่าน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 3 ทะเบียนโรงงาน คือ 1.นำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อย เพื่อคัดแยก นำโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 2.กิจการหลอมหล่อเศษโลหะจากเศษขิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกลับมาใช้ใหม่ และ 3.กิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อตรวจความถูกต้องในการดำเนินกิจการ
จากการตรวจสอบของชุดเต็มเหนี่ยว พบว่า โรงงานฯ มีอาคารโรงงานและผังการติดตั้งเครื่องจักรไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตไว้ ไม่มีห้องเฉพาะสำหรับบดย่อย และไม่มีระบบขจัดฝุ่นละอองที่เกิดจากการบดย่อย ซึ่งไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการอนุญาต และยังพบตะกอนอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียที่ยังไม่มีการกำจัด นอกจากนี้ยังพบตะกอนในถุงบิ๊กแบคเป็นจำนวนมาก ปล่องระบายอากาศระบบขจัดมลพิษทางอากาศจากการหลอมมีการชำรุดรั่วไหล
“การเข้าตรวจสอบโรงงานในวันนี้ แม้จะไม่พบสิ่งผิดปกติร้ายแรง แต่พบว่ามีหลายอย่างที่โรงงานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาต ทั้งเรื่องการติดตั้งเครื่องจักร การพบการตะกอนที่ไม่มีการระบุชนิด รวมถึงปล่องกำจัดมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในภายภาคหน้าได้ จึงได้สั่งโรงงานให้ระงับการดำเนินการและปรับปรุงแก้ไข และเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างกากและน้ำในระบบบบำบัดน้ำเสียไปตรวจสอบ และจะมีหนังสือเตือนให้ควบคุมและให้โรงงานฯ มีการปฏิบัติและดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้อง” นายฐาปกรณ์ กล่าว