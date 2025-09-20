xs
กองทัพเรือปฏิบัติการเก็บกู้-กวาดล้างทุ่นระเบิดพื้นที่ภูมะเขือ พบวัตถุอันตรายจำนวนมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (20 ก.ย.) กองทัพเรือ ปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิด เพื่อสนับสนุนฐานปฏิบัติการยอดภูมะเขือ พบว่า มีวัตถุระเบิดและวัตถุอันตราย ได้แก่ กระสุนขนาด 40 มม. จำนวน 1 นัด และพบเศษโลหะและสิ่งกีดขวางประเภทขวาก/ล้มลุกอีกจำนวนมาก