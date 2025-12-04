ศป.กฉ.เผยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมใต้แล้วกว่า 5.5 แสนครัวเรือน เร่ง Big Cleaning ควบคู่เฝ้าระวังโรคหลังน้ำลด

ศป.กฉ.เผยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมใต้แล้วกว่า 5.5 แสนครัวเรือน เว็บไซต์ ปภ. สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว ทุกพื้นที่เร่ง Big Cleaning ควบคู่เฝ้าระวังโรคหลังน้ำลด
วันนี้ (4 ธันวาคม 2568) เวลา 11.05 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและโฆษกศูนย์ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการและโฆษกศูนย์ ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
นายสิริพงศ์ ฯ กรรมการและโฆษกศูนย์ กล่าวว่า กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ สำหรับการเสียชีวิต โดยคำจำกัดความของ “การเสียชีวิต” ในครั้งนี้ คือ 1. การจมน้ำเสียชีวิต 2. การเสียชีวิตในที่พักอาศัยหรือโรงพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมขังหรือล้อมรอบ 3. การเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายหรืออพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังโรงพยาบาล ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่ปลอดภัย โดยกรอบระยะเวลาคือวันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณา
สำหรับเอกสารที่ญาติต้องใช้กรณีการเสียชีวิตคือ 1. ใบมรณบัตร 2. ใบรายงานคดี 3. คำวินิจฉัยแพทย์ ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ แล้วจำเป็นจะต้องสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติม จะต้องมีใบสอบปากคำ (ปค.14) เพิ่มเติม สำหรับกรณีที่มีปัญหาเรื่องการวินิจฉัยตีความ ต้องมีการยืนยันตัวตนสถานะของทายาทโดยธรรม ที่จะเป็นผู้รับเงินเยียวยา
“ขอบคุณจุฬาราชมนตรีที่กรุณาให้การช่วยเหลือ โดยบางกรณีจำเป็นต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงตามหลักศาสนา ทางจุฬาราชมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการมุสลิมประจำแต่ละอำเภอ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาในแต่ละกรณี พร้อมทั้งให้จัดแพทย์มุสลิมเข้าร่วมสังเกตการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ด้วย”
นางสาวรัชดาฯ กรรมการและโฆษกศูนย์ กล่าวถึงการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2568 ว่าได้โอนเงินไปแล้ว 186,330 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 1,676,000,970,000 บาท โดย จ. สงขลา มียอดสูงสุดอยู่ที่ 119,619 ครัวเรือน โดยวันนี้ (4 ธ.ค. 2568) กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะดำเนินการโอนเงิน 368,099 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 3,312,891,000 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลเร่งที่จะโอนเงินไปยังที่สงขลาและหาดใหญ่ เฉพาะจังหวัดสงขลายกเว้น อ.หาดใหญ่อยู่ที่ 84,992 ครัวเรือน และอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่ 22,631 ครัวเรือน ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่ม กสทช. จะเร่งดำเนินการแก้ไข
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา) ยืนยันว่า การฟื้นฟูพื้นที่ชายแดนใต้ สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ระบบน้ำและไฟฟ้าสามารถจ่ายได้ครบทุกพื้นที่ และทุกพื้นที่เข้าสู่ขั้นตอน Big Cleaning โดยสมบูรณ์ ในจุดสำคัญระบบน้ำประปา (หาดใหญ่) สามารถจ่ายน้ำได้แล้ว แต่ยังมีรายงานปัญหาท่อแตก/ท่อรั่ว ระหว่างทางและพื้นที่ปลายทาง โดยการประปาส่วนภูมิภาคกำลังดำเนินการแก้ไข ส่วนครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับไฟฟ้าเนื่องจากระบบภายในบ้านยังไม่พร้อม ลดลงเหลือประมาณ 3,400 กว่าครัวเรือน จาก 5,000 กว่าครัวเรือนเมื่อวานนี้ และระบบสื่อสาร กสทช. สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถกลับมาใช้ได้ปกติครอบคลุมทั่วอำเภอหาดใหญ่แล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาทั้ง Onsite และ Online
ด้านการจัดการขยะ ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยมีการลำเลียงขยะจากจุดพักที่สะพานดำ ไปกำจัดที่โรงกำจัดขยะเกาะแต้ว จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคาดการณ์ปริมาณกองขยะ เพื่อให้การจัดสรรรถขนขยะมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ พบปัญหาการเข้าถึงในตรอกและซอยเล็ก ๆ จึงได้ระดมรถขนขยะขนาดเล็กเข้าไปในพื้นที่ ส่วนการเคลื่อนย้ายรถ ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางช่องทางจราจรในภาพกว้างเกือบ 100% แล้ว โดยนำไปจัดเก็บในจุดที่กำหนดและปลอดภัย เช่น วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และตำรวจจะประสานแจ้งเจ้าของรถให้ทราบต่อไป
ด้านการดูแลสุขภาพและการควบคุมโรค นายกรัฐมนตรีกำชับให้ความสำคัญสูงสุดต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาพจิตของประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟู โดยมี 1) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปัจจุบันเปิดให้บริการได้ 169 เตียง จากศักยภาพเต็ม 912 เตียง และคาดว่าจะกลับมาพร้อมให้บริการเต็มที่ใน 5-8 สัปดาห์ข้างหน้า 2) โรงพยาบาลสนาม 10 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 320 เตียง สำหรับประชาชนที่เจ็บป่วยในระหว่างนี้ เช่น สนามบินหาดใหญ่ รพ.รัตภูมิ รพ.ชุมชนวัดคลองแห และการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือดออก โดยในภาพรวมจำนวนผู้ป่วยโรคต่าง ๆ รวมอยู่ในทิศทางที่ลดลง
นายสิริพงศ์ ฯ กรรมการและโฆษกศูนย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังต่าง ๆ จากการรายงานกระทรวงสาธารณสุขนั้น อัตราผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์โรคระบาด อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นภาวะปกติ อย่างไรก็ดี ศป.กฉ. จะมีการติดตามตลอด นอกจากนี้ เว็บไซต์กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ และจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการลงทะเบียนก็จะสูงขึ้น คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปเร็วที่สุด โดยวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัย และคาดว่าวันเสาร์ (6 ธ.ค. 2568) จะมีทีมงาน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับน้ำลงพื้นที่หาดใหญ่ เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์สถานการณ์ที่อาจจะมีพายุฝนเข้ามาที่ภาคใต้ในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้น