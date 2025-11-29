ศป.กฉ.เผยยอดดับเหตุน้ำท่วม 8 จว.ใต้ล่าสุด 162 ราย ไฟฟ้าใช้ได้แล้ว 80% เงิน 9 พันถึงมือสัปดาห์หน้า

ศป.กฉ.เปิดตัวเลขเสียชีวิต 8 จังหวัดใต้ รวม 162 ราย เผยไฟฟ้าใช้ได้แล้ว 80% ด้าน “รัชดา” ย้ำเงิน 9 พัน ถึงมือผู้ประสบภัยสัปดาห์หน้า ขณะ ”กรมการปกครอง“ เปิด 3 จุดหาดใหญ่ ทำบัตรปชช.-งานทะเบียนราษฎร อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัย
เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 29 พ.ย.ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) พล.ท.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองทัพไทย ในฐานะโฆษก ศป.กฉ. ส่วนหน้า และน.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษก ศป.กฉ. แถลงผลการประชุม ศป.กฉ.
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สำหรับผลการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธาน ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางเร่งรัดติดตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งสภาพอากาศปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ปริมาณน้ำฝนลดลง คิดว่าสภาพอากาศเป็นแบบนี้จะสามารถระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังให้แห้งได้ ภายใน 3-5 วัน พร้อมทั้งเร่งรัดให้การประปาส่วนภูมิภาคปล่อยน้ำประปาให้กับประชาชนได้ใช้ก่อนภายในวันที่ 29 พ.ย. ซึ่งนายอนุทิน ได้กำชับว่า น้ำประปาไม่ต้องรอพร้อม 100% สำคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรให้ประชาชนได้ใช้ก่อน ดังนั้น วันนี้น่าจะมีการปล่อยน้ำประปาในทุกพื้นที่ แต่ต้องขออภัยหากน้ำที่มาช่วงแรกอาจจะเบาหน่อย หรือน้ำยังไม่ใส 100% ส่วนไฟฟ้าสามารถกู้คืนมาได้มากกว่า 80% แล้ว เหลืออีก 20,000 หลังคาเรือน จาก 700,000 หลังคาเรือน ที่ยังไม่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากต้องดูเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟและความปลอดภัยของประชาชนด้วย
นายสิริพงศ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ภาพพร้อมข้อความรายงานการจัดหาถุงใส่ศพว่า จากกรณีดังกล่าวได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่าโดยปกติแล้วโรงพยาบาลต้องมีถุงใส่ศพสำรองไว้อยู่แล้ว และ 1,500 ถุงนั้นมีผู้บริจาคอยู่แล้วไม่ได้ร้องขอ ดังนั้น เรื่องการรายงานยอดผู้เสียชีวิตเป็นยอดจริง
สำหรับ ยอดผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 29 พ.ย.68 เวลา 08.00 น. รวม 8 จังหวัดภาคใต้ รวม 162 ราย แบ่งเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 ราย พัทลุง 4 ราย สงขลา 126 ราย ตรัง 2 ราย สตูล 5 ราย ปัตตานี 7 ราย ยะลา 5 ราย และนราธิวาส 4 ราย
ด้าน พล.ท.วันชนะ กล่าวว่า ในส่วนการดำเนินการของส่วนหน้า ที่มีอยู่ 4 การบริหารคือ คน ของ น้ำ และข่าว โดยปัจจุบันเป็นการปรับเฟสจากน้ำท่วมวิกฤตเข้าสู่เฟสการฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้น้ำ ไฟ และสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึง 85% ส่วนด้านการบริหารจัดการคน ในช่วงวันที่ผ่านมามีเคสฉุกเฉินขอความช่วยเหลือเข้ามา 753 กรณี ซึ่งสามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมด ส่วนการอพยพคนเมื่อวันที่ 28 พ.ย. มีเคสเข้ามา 11,242 เคส ช่วยได้ 95% และมีตกค้าง 1,070 เคส ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์พักพิงปัจจุบันศูนย์พักพิงมีความสะดวกสบายขึ้นและโล่งขึ้น เนื่องจากมีประชาชนส่วนหนึ่งทยอยกลับบ้านเรือน ขณะเดียวกันมีประชาชนบางส่วนที่เดินทางกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ยังไม่สามารถเข้าบ้านพักอาศัยได้ ได้มีการจัดโรงแรมให้ประชาชนเข้าพัก ซึ่งมีคนเข้าพัก 20 ห้อง
ขณะที่ น.ส.รัชดา กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลมุ่งมั่นให้เกิดภายในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ถัดไปคือการดูแลผู้ประสบภัยให้เข้าถึงเงินเยียวยาและเงินกู้เพื่อให้ไปดูแลบ้านเรือนและกิจการ ซึ่งในส่วนของเงินเยียวยา 9,000 บาท รัฐบาลมีความพร้อมในการจ่ายให้ถึงมือประชาชนในสัปดาห์หน้า ผ่านระบบพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร
น.ส.รัชดา ยังกล่าวถึงการติดต่อราชการซึ่งจะต้องมีเอกสารสำคัญ แต่บางคนเอกสารอาจสูญหาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้อํานวยความสะดวกถึงมือประชาชน เปิดให้บริการทําบัตรประชาชน จํานวน 3 จุด ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ คือ 1.ศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.ศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ 3.ศูนย์พักพิงเทศบาล 4 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. เวลา 09.00-20.00 น. นอกจากนี้ ยังมีบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ที่ศูนย์บริการอําเภอ ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ในวันที่ 29 พ.ย. และมีศูนย์ให้บริการรับแจ้งผู้เสียชีวิต ที่ศูนย์พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบริการทั้งหมดจะยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่
น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ได้นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผู้ประสบภัยที่เอกสารหาย โดยสามารถใช้แอปทางรัฐช่วยในการจัดการเอกสารหรือขอดูเอกสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ มีเอกสารที่สามารถขอดูได้ เช่น ทะเบียนบ้าน การชําระค่าน้ำค่าไฟ เอกสารขอสินเชื่อกับธนาคาร ประกันรถยนต์ อัคคีภัย หรือประกันชีวิต รวมถึงบัตรบริการของผู้พิการ