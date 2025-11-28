xs
ศป.กฉ.เผยน้ำท่วมใต้ดับแล้ว 145 ขอสื่อแยกเนื้อหาจากข่าวสีสัน ให้โทร-เน็ตฟรี 15 วัน บิ๊กคลีนนิ่งพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศป.กฉ.อัพเดทเสียชีวิตน้ำท่วมแล้ว 145 ราย รบ.วอนสื่อแยกเนื้อหาจากข่าวสีสัน หวังปชช.ได้ข้อมูลครบ แย้มข่าวดีกสทช.ประสานโทรฟรี 100 นาที เน็ตอีก 10 GB 15 วัน งดค่าบริการสนามบินเพื่อขอบคุณเอกชนที่ช่วยเหลือ เผย แค่.ส่ง 2,000 คน บิ๊กคลีนนิ่งพรุ่งนี้

วันนี้ (28 พ.ย.68) เมื่อเวลา 15.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ.พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินอุทกภัย และ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินอุทกภัยร่วมกันแถลงความคืบหน้า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำวันศุก​ร์​ ที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2568​

ขณะที่นายสิริพงศ์​ รายงานผลการดำเนินการของ ศป.กฉ.​ ว่าจะการดำเนินการเมื่อวานที่ผ่านมา​(27 พ.ย.)​ ถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินการเป็นอย่างสูง โดยการนำข้อมูลที่ร้องขอส่งให้ส่วนหน้า​ และเข้าช่วยเหลือผู้ที่ยังตกค้างอยู่จำนวน 1,934 เคส สามารถช่วยออกมาได้ 1,734 เคส คิดเป็น 89% แต่สาเหตุที่ได้ไม่ครบ 100% เนื่องจากบางกรณีมีการย้ายออกไปแล้ว หรือเห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้น​ ไม่มีความประสงค์ที่จะย้ายไปยังศูนย์อพยพ

ขณะที่ภาพรวมความสามารถในการดูแลศูนย์พักพิงวันนี้ รวมยอดสะสมทั้งสิ้น 14,160 ราย และซึ่งความยังสามารถรองรับได้ 20,840 คน และมีความสามารถในการผลิตอาหาร​ ชุดเพื่อดูแลในศูนย์พักพิงและแจกจ่ายไปให้กับประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่ สามารถผลิตได้ 92,320 ชุด และมีการเพิ่มกำลังผลิตในวันนี้ด้วย

ขณะเดียวกันนายสิริพงศ์​ รายงานจำนวนผู้เสียชีวิต​ จากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้ง​ พร้อมกับเน้นย้ำอีกครั้งว่า​ ในการนำเสนอยอดผู้เสียชีวิตจะมีการอัพเดทในทุกวัน​ ดังนั้นการนำข้อมูลที่นำเสนอเมื่อวันแรก​ และวันที่ 2 มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ​ ถือเป็นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ จึงขอความกรุณาให้ระมัดระวัง

จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของทั้งภาคใต้ รวม​ 145 ราย โดยแบ่งเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช 9 ราย​ / พัทลุง​ 4 ราย/สงขลา 110 ราย /ตรัง 2 ราย / สตูล 5 ราย /ปัตตานี 6 ราย/ ยะลา 5 ราย/ นราธิวาส 4 ราย /

จากการพิจารณาของกรรมการโดยแพทย์และโดยฝ่ายนิติเวชมีความคิดเห็นว่าไม่สมควรที่จะแบ่งเคส ในกรณี 110 ราย ของสงขลาแล้ว ดังนั้นตั้งแต่วันนี้จะไม่มีการแบ่งเคสรายงาน​ ทุกคนถือว่าเสียชีวิตในห้วงเวลานั้นทั้งสิ้น ดังนั้นรายงานยอดผู้เสียชีวิตของจังหวัดสงขลาคือ 110 ราย

พร้อมกับย้ำว่า​ ขณะเวลารายงานสถานการณ์​เวลานี้เวลา 15.00 น. ที่ได้แถลง ยอดจำนวนผู้เสียชีวิตหากยอดใดเกิดหลังจากเวลานี้จะยังไม่ถือว่าเป็นยอดอย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งกังวลว่าอาจจะเกิดความสับสนว่าในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นนอกจากศป.กฉ.​ รายงานย​อดสูงหรือต่ำกว่านี้​ จะกลายเป็นข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมารวมกันที่นี่ในทุกวัน เพราะฉะนั้นยอดที่ถูกต้องในเวลานี้คือ 110 รายโดยการบูรณาการข้อมูลเรียบร้อยแล้วระหว่างตำรวจ นิติเวช และสาธารณสุข

นางสาวรัชดา กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลมีความพร้อมในการเข้าสู่โหมดฟื้นฟู ซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือศูนย์พักพิงยังคงดำเนินการต่อและรวดเร็วขึ้น และขอให้สบายใจ ได้มีการขนส่งลำเลียงสิ่งของที่แต่ละภาคส่วน ได้บริจาคเข้ามา โดยส่งต่อทางอากาศในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยวันนี้ไม่ใช่มีแค่เครื่องบิน C130 เท่านั้น ที่ส่งวิ่งของเครื่องอุปโภคต่างๆ แต่ยังมีเครื่องบินแอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ จากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชน ที่อาสา ขนของไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย อย่างเช่น แอร์เอเชียหรือบริษัททำการขนส่งพัสดุ ที่อาสาจะเป็นตัวกลางนำของบริจาคไปให้ในพื้นที่ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ดำเนินการงดเว้นค่าบริการสนามบินให้ด้วยเพื่อขอบคุณภาคเอกชนที่มีน้ำใจตรงนี้

สำหรับประชาชนที่ยังอยู่ในบ้านเรื่องการแจกจ่ายอาหาร จะมีการดำเนินการกระจายอาหารไปยังบ้านเรือน ตึกแถวต่างๆต่อไปอย่างเต็มที่
ส่วนการสูบน้ำออกจากพื้นที่ รัฐบาลได้ประสานเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 280 เครื่องพร้อมประจำในพื้นที่ โดยหลักจะอยู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพร้อมกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการระดมเครื่องสูบน้ำ มาจากทุกภาคส่วน และการระบายน้ำต้องดูสภาพภูมิประเทศตรงนั้นด้วยโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้

ทั้งนี้ในเรื่องการขนส่งหลายเรื่องสามารถทำได้มากขึ้น โดยกระทรวงคมนาคม ได้สำรวจความเสียหายถนน ที่ยังผ่านไม่ได้ 60 เส้นทาง และผ่านได้ 337 เส้นทาง โดยได้ส่งกำลังคนไป ฟื้นฟูและดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนการคมนาคมในรูปแบบอื่น ในส่วนของ บขส.เส้นทางที่สามารถเปิดเดินรถมีทั้งหมด 9 เส้นทางกรุงเทพฯ - สงขลา กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
กรุงเทพฯ - ยะลา
กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก
กรุงเทพฯ-เบตง
กรุงเทพฯ-นาทวี
กรุงเทพฯ-สตูล
กรุงเทพฯด่านนอก
กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์

ส่วนที่ยังไม่สามารถให้บริการได้คือกรุงเทพฯ-ตรังสตูลและกรุงเทพฯ-ปัตตานี แต่เชื่อว่าในเร็ววันนี้คงจะสามารถให้บริการได้ ขณะที่เส้นทางการเดินทางรถไฟสามารถเปิดได้แล้ว 12 จุดแต่ยังมีอุปสรรคอยู่ 27 จุด

นางรัชดา กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการฟื้นฟูสิ่งที่รัฐบาลต้องการสร้างความสบายใจให้กับประชาชนคือเรื่องของน้ำไฟ ในส่วนของการประปาที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการจ่ายน้ำได้ แต่วันนี้สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร ที่จะผลิตน้ำแล้ว และจะนำเครื่องส่งน้ำ สำหรับน้ำดื่ม-น้ำประปา 16 คันรถ และรถบรรทุกน้ำจากกรมทรัพยากรบาดาลน้ำเข้าไปในพื้นที่ด้วย

ส่วนการไฟฟ้าภูมิภาค เริ่มมีความพร้อมในการจ่ายกระแสไฟ แต่ยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟไปยังทุกครัวเรือนได้ เพราะยังคงต้องมีการประเมินสถานการณ์พื้นที่ตรงนั้นก่อนหากปล่อยกระแสไฟฟ้าไปแล้วจะปลอดภัยหรือไม่ จากเดิมที่เดือดร้อนในเรื่องไฟฟ้า 7 แสนครัวเรือน วันนี้จำนวนครัวเรือนที่เดือดร้อนเหลือเพียง 1.6 แสนครัวเรือนและคิดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้น่าจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟให้บ้านทุกหลังได้ สำหรับสัญญาณโทรศัพท์สามารถใช้ได้หลายพื้นที่ แต่ยังไม่ครบ 100% ยังติดในเรื่องไฟฟ้าเช่นเดียวกัน แต่ทางกสทช.ได้ประสานมาและอยากให้สื่อมวลชนทั่วไปเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นการบรรเทาความกังวลของญาติพี่น้อง ที่อยู่ในต่างพื้นที่หรือประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการใช้โทรศัพท์

"คนที่อยู่ในระบบเติมเงิน แต่ช่วงนี้เติมไม่ได้ทางกสทช.แจ้งว่าได้ประสานกับ Operator ทุกบริษัทแล้ว ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะขยายระยะเวลาการใช้งานออกไป 30 วันหรือเติมช้าไปอีก 1 เดือน จะไม่ถูกตัดสาย ผู้ใช้ระบบรายเดือน ก็ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการออกไปอีก 1 เดือนเช่นกัน และที่จะทำให้สบายใจอีกคือผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ฟรี 100 นาทีและอินเตอร์เน็ตฟรี 10 GB ใช้งานได้ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายนนี้เป็นเวลา 15 วัน ถือเป็นการช่วยเหลือจากทางกสทช.และต้องขอบคุณ Operator ด้วย"นางสาวรัชดา

ส่วนเรื่องขยะนายกรัฐมนตรีได้กำชับแผนบริหารจัดการขยะถือเป็นอีกเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน โดยพื้นที่ที่มีความพร้อมสถานการณ์น้ำลดลง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดแล้ว และอาสาสมัครเป็นอีกกลุ่มสำคัญที่ภาคประชาชนทำร่วมกับภาครัฐ โดยกรมการปกครองได้นำสมาชิกอาสารักษาดินแดนเข้าไป cleaning ในจุดที่ทำได้เช่นวงเวียนน้ำพุหรือชุมชนคลองเตย และช่วงเย็นนี้จะมีอาสาสมัครของกรมการปกครองเข้าไปอยู่ในพื้นที่อีก 2,000 คน ฉะนั้นการดำเนินการในเรื่อง Big cleaning สามารถทำได้ในวันพรุ่งนี้ในจุดที่เริ่มต้นได้ก็จะดำเนินการทันที

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ส่วนข่าวลือที่มีการโพสต์ว่าพายุโคโตะกำลังจะเข้ามาในประเทศไทย และทำให้พี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือดร้อน อันนี้ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วว่าพายุโคโตะเข้ามาทางเวียดนาม แต่ไม่กระทบประเทศไทย ฉะนั้นในวันนี้ขอเน้นย้ำเรามีความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูและหน่วยงานในพื้นที่ได้ประสานงานกัน หากภาคเอกชนไหนอยากจะส่งคนลงไปช่วยหรือลงไปถึงพื้นที่แล้วมีข้อคำถามก็สามารถส่งคำถามมาที่ศูนย์ส่วนกลาง ได้ที่ 1111 หรือศูนย์ประสานงาน ศป.กฉ.ในพื้นที่

ขณะที่ นายภราดร กล่าวว่า วันนี้มีการประชุม ศป.กฉ. ได้สอบถามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยหน้าและ เป็นการชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังและรับทราบและถือโอกาสขอบคุณทุกหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ช่วยกันและร่วมมือกันกับรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวันนี้เราเปลี่ยนโหมดจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งก็ยังจะต้องดำเนินการต่อไป แต่มีการเพิ่มโหมด การฟื้นฟูเยียวยา เร่งทำให้เมืองกลับมาอยู่ในสภาพที่เป็นปกติให้ได้เร็วที่สุด รัฐบาลมีมาตรการในการฟื้นฟูเยียวยามากมาย ซึ่งจะนำมานำเสนอในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงท้ายนายสิริพงศ์ ได้กล่าวกับสื่อมวลชน ว่า สำหรับประเด็นในวันนี้ อยากจะขอความกรุณากับสื่อมวลชน ว่าในวันนี้มีหลายประเด็น มีทั้งประเด็นที่เป็นเรื่องเนื้อหา มีทั้งประเด็นที่เป็นสีสัน อยากจะให้แยกออกจากกัน อยากให้นำข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไปสู่พี่น้องประชาชน

