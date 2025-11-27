“รัชดา” เผย นายกฯกำชับอาหาร-ยา-ของจำเป็นให้ผู้อพยพก่อนกลับบ้าน จ่อใช้ที่ราชพัสดุเป็นที่พักพิงระยะยาว

โฆษกศป.กฉ. เผย นายกฯ กำชับ “อาหาร-ยา-สิ่งของจำเป็น” ให้ผู้อพยพก่อนกลับบ้าน พร้อมเตรียมพื้นที่ราชพัสดุเป็นที่พักพิงระยะยาว ทุ่มงบกลางเพิ่ม “มอ.สงขลา-ศูนย์ลี้ภัย” ดูแล ปชช.
วันที่ (27 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 16.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงภายหลังประชุมว่า เพื่อเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการวางแผนที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้อย่างครบวงจร ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และในระยะยาวให้ทุกคนสามารถฟื้นฟูและกลับมายืนได้ด้วยลำแข้งของตนเอง
น.ส.รัชดา กล่าวว่า เบื้องต้นในระยะเร่งด่วน เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับว่าผู้ที่อยู่ในศูนย์อพยพ หรือคนที่เตรียมจะกลับบ้าน พื้นฐานจะต้องได้รับอาหารครบถ้วน ยา และสิ่งของจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นแพมเพิร์สของเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงผ้าอนามัยของผู้หญิง ซึ่งในวันนี้ได้รับแจ้งจากทางกองทัพมาว่า ได้ลำเลียงทั้งสิ่งของจำเป็น บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไปในพื้นที่ โดยเครื่องบิน C 130 เมื่อตอนเช้า และช่วงเวลา 17.30 น. และ 18.30 น.โดยลำเลียงสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชนไปในพื้นที่หาดใหญ่ และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่มีการเผยแพร่ว่า ขาดตรงจุดนั้นตรงจุดนี้ ศูนย์ของเรารับเรื่องและประสานกับทุกภาคส่วน เช่น การประสานสินค้าที่จำเป็นทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประสาน และเราจะดำเนินการจัดส่งผ่านทางกองทัพต่อไป ขอให้เบาใจในเรื่องนี้
น.ส.รัชดา กล่าวว่า อีกประเด็นหนึ่งคือที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า ระดับน้ำในวันนี้เริ่มที่จะลดลงแล้ว หมายความว่าประชาชนบางส่วนสามารถทยอยกลับบ้านได้ในสัปดาห์หน้า แต่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่สามารถกลับไปที่อยู่อาศัยของตนเองได้ ดังนั้นมาตรการที่รัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่จะทำให้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ คือเตรียมพื้นที่ราชพัสดุให้เป็นพื้นที่พักพิงในระยะยาวของประชาชนในกรณีที่ไม่สามารถกลับบ้านได้
น.ส.รัชดา กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์รับผู้ลี้ภัยจุดอื่น ๆ วันนี้นายกฯ ได้กำชับเรื่องการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางที่ต้องใส่ให้กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเต็มที่ เพราะดูแลผู้ประสบภัยจำนวนมาก รวมถึงให้มหาดไทย ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้งบทดลองราชการไปให้คล่อง เพราะได้ขยายกรอบวงเงินไปแล้ว ขอพูดให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่า วันนี้รัฐบาลมีการแก้กฎระเบียบ ทำให้การเบิกจ่ายในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดทำได้อย่างสะดวกขึ้น โดยงบทดลองราชการจากเดิมที่กำหนด 50 ล้านบาท วันนี้จะขยับเป็น 100 ล้านบาท ฉะนั้นไม่ได้มีการรวมอำนาจอยู่ที่ศูนย์ตรงกลาง แต่ได้กระจายไปในระดับท้องที่แล้ว
น.ส.รัชดา กล่าวว่า ส่วนเรื่องการกระจายสิ่งอุปโภคบริโภค ก็ประสานกับเครือข่ายของรัฐวิสาหกิจให้ดูแลอย่างเต็มที่ คือเรื่องเร่งด่วนที่กำชับและติดตามดูแล และขอให้มั่นใจได้ว่าศูนย์นี้ประสานทุกเรื่องมีการเชื่อมโยงข้อมูล จากช่องทาง 1111 จาก Traffy Fondue, hatyaiflood.com ที่เราบูรณาการมาและรวบรวมรายชื่อของเคสต่าง ๆ ไปยังส่วนหน้าในพื้นที่ให้ดูแลพี่น้องประชาชน สำหรับเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง และภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การพักหนี้ พักดอกเบี้ยของธนาคารรัฐ และคิดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์เช่นเดียวกัน