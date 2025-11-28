รมว.สธ.เผยยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด 60 กว่าราย ระดมทีมแพทย์-นิติเวชลงพิสูจน์อัตลักษณ์ พร้อมตั้งตู้คอนเทนเนอร์เก็บร่าง

“พัฒนา” เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่กว่า 60 ราย สธ.ระดมทีมแพทย์-นิติเวช ลงพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล พร้อมตั้งตู้คอนเทนเนอร์เก็บร่าง ขอ ปชช.ฟังข้อมูลเพจสาธารณสุข
เมื่อเวลา 10.35 น.วันที่ 28 พ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า ขอให้ทางศูนย์กลางเป็นผู้รายงานเพื่อจะได้เป็นตัวเลขเดียวกัน ซึ่งจะมีการรายงานทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น ทั้งนี้ได้มีการตกลงกันว่าจะมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีการนำร่างมาไว้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าใจว่ายังมีผู้เสียชีวิตที่ยังไม่พบและจะนำศพมาไว้อีกจำนวนหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวถามว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้รวบรวมคือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายพัฒนา กล่าวว่า เราตกลงกันว่าจะเอาตัวเลขของสาธารณสุขที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวเลขที่จะแจ้งออกไป ส่วนของ ปภ.และหน่วยงานอื่นๆที่พบเจอถ้ายังไม่สามารถส่งมาให้ได้เราจะทำการจดบันทึกนับไว้ และหากมีการเคลื่อนย้ายมาก็จะชี้แจงให้ทราบ
เมื่อถามว่าหากกู้ภัยหรือจิตอาสาพบผู้เสียชีวิตจะต้องนำไปรวมไว้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรวบรวมตัวเลขใช่หรือไม่ นายพัฒนา กล่าวว่า เรื่องกระบวนการเมื่อเราพบเจอศพจะมีการทำสัญลักษณ์เพื่อรอพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลต่อไป ส่วนจะต้องเอามารวมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่นั้น ตอนนี้ขอเวลาสักครู่ในการพิจารณา เพราะว่ายังมีผู้เสียชีวิตที่ครอบครัวอาจจะไม่ได้แจ้งก็ยังไม่ได้นำศพมา หากแจ้งไปว่าจะต้องเอามารวมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กลัวจะเป็นการสับสน แต่ท่านสามารถโทรมาแจ้งที่ศูนย์พักพิงหรือโรงพยาบาลสนามได้ แต่ดีที่สุดคือโทรไปแจ้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอให้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนว่าเจอศพที่ใด ลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อง่ายต่อการนับและไม่เกิดการนับซ้ำ
เมื่อถามว่า เมื่อเช้าเห็นมีทีมนิติเวชมาขึ้นเครื่องบินที่ กองบิน6 ค่อนข้างเยอะ เรามีแผนที่จะนำทีมนิติเวชลงไปในพื้นที่เท่าไหร่ นายพัฒนา กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้เรียกระดมทีมแพทย์และนิติเวชจากทั่วประเทศ หากท่านใดมีความพร้อมที่จะลงไปให้แจ้งต้นสังกัดได้เลย ส่วนกลางจะช่วยประสานในการเดินทางลงพื้นที่ให้ และในส่วนของทีมแพทย์นิติเวชเรามีแพทย์ลงไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ประมาณ 20 คน และทีมงานเจ้าหน้าที่ 39 คน และเมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 พ.ย.มีลงไปอีก เดี๋ยวจะมีลงไปเพิ่มเติมเพราะเราเรียกระดมทั่วประเทศ ทั้งนี้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่นั้น นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีอีกหลายกรมลงไปในพื้นที่แล้วตั้งแต่ 06.00 น. ช่วงเช้าวันที่ 28 พ.ย. เพื่อจัดระเบียบและสั่งการ ส่วนโรงพยาบาลสนามที่เปิดไว้8 แห่งกำลังส่งกองสนับสนุนลงไป และตนกับอธิบดีกรมสุขภาพจิตกำลังลงไป เพื่อดูแลประชาชนในศูนย์อพยพ โรงพยาบาลสนาม และประชาชนที่ยังอยู่บ้านเรือน เราคาดว่าจะมารับยา รับอาหาร เราจะสนับสนุนกำลังตรงนี้ให้เต็มที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ตนได้สั่งการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ที่ไม่ประสบภัยเพื่อจัดตั้งโรงครัว อสม.ในโรงพยาบาลสนามต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาน้ำดื่มอาหารให้เพียงพอสำหรับประชาชนที่น้ำลดและสามารถออกจากบ้านได้
เมื่อถามว่า ทีมนิติเวชที่ลงไปจะไปอยู่ที่จุดไหนบ้าง นายพัฒนา กล่าวว่า จะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่ง ส่วนกรณีเรื่องข้อมูลที่อาจจะไม่เป็นความจริงต่างๆ ขอให้ติดตามเพจกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบข่าวว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หากทีมงานพบเจอข่าวที่ไม่เป็นความจริง จะรีบตรวจสอบและนำลงในเพจให้เร็ว ครบถ้วน ถูกต้องที่สุด
เมื่อถามว่ามีรายงานยอดผู้เสียชีวิต 104 ราย นายพัฒนา กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้มาจากไหน ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่า เป็นข้อมูลจากเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายพัฒนา กล่าวว่า อันนั้นเป็นตัวเลขที่อยู่ที่ตำรวจ แต่ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่าที่ตนทราบเมื่อคืนวันที่ 27 พ.ย. อยู่ที่ราว 60 กว่าราย ซึ่ง นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี ช่วยตั้งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเก็บรักษาผู้เสียชีวิต เบื้องต้นเราตั้งแล้ว 6-8 ตู้ ยังรองรับได้พอสมควร ส่วนสถานการณ์อัพเดทอย่างไรตนลงไปในพื้นพื้นที่แล้วจะอัพเดทให้ทราบ