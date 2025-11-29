“อนุทิน” เข้าทำเนียบฯ ถกมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด เร่งจ่ายน้ำ รพ.หาดใหญ่-กู้ระบบประปาโดยเร็ว

“อนุทิน” เข้าทำเนียบฯ ถกเร่งมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ขณะ “ภราดร” ประชุม ศป.กฉ. เผยนายกฯ สั่งก่อนเที่ยงต้องจ่ายน้ำ รพ.หาดใหญ่ พร้อมกู้ระบบประปาจ่ายน้ำทั่วเมืองหาดใหญ่ให้เร็วที่สุด
เมื่อเวลา 10.18 น. วันที่ 29 พ.ย. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เรียกประชุมกำหนดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วม
ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ นายภราดร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) เป็นประธานการประชุม ศป.กฉ. ครั้งที่ 6/2568 โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษก ศป.กฉ. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษก ศป.กฉ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
โดยช่วงแรกของการประชุม นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รายงานสถานการณ์การสั่งจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่า ในพื้นที่อ.หาดใหญ่ ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ขณะนี้การประปาเริ่มจ่ายน้ำแล้ว 15% ของพื้นที่ ซึ่ง อ.หาดใหญ่ มีจุดจ่ายน้ำทั้งหมด 2 จุดแต่ถูกน้ำท่วม ยืนยันเร่งแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง แต่ยังติดปัญหาเรื่องการจราจร ทำให้การกู้โรงสูบน้ำเป็นไปได้อย่างยากลำบาก โดยได้ขอความร่วมมือจากแม่ทัพภาคที่ 4 จึงสามารถเริ่มกู้โรงสูบน้ำได้ ซึ่งโรงสูบน้ำที่ 1 สามารถเริ่มจ่ายน้ำได้แล้ว แต่โรงสูบน้ำที่ 2 จะใช้เวลา 3-5 วัน ในเบื้องต้นมีการระดมปั๊มน้ำการประปาเขตพื้นที่อื่นเข้ามาช่วยในพื้นที่หาดใหญ่ แต่ยืนยันว่าในพื้นที่หาดใหญ่เครื่องสูบน้ำไม่มีปัญหาเรื่องดินโคลนอุดตัน หากซ่อมเครื่องได้ก็จะใช้งานได้ทันที
ด้านนายภราดร กล่าวว่า เร่งขอให้ดำเนินการซ่อมโรงสูบน้ำให้เร็วกว่านี้ ทำให้ผู้อำนวยการการปะปาส่วนภูมิภาคเขตที่ 5 กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการ 24 ชั่วโมงโดยแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น 3 กะ และเตรียมเชื่อมต่อการจ่ายน้ำจากโรงสูบน้ำที่ 1 ไปยังโรงสูบน้ำที่ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่การจ่ายน้ำให้ครอบคลุม แต่อาจทำให้กำลังการส่งน้ำเบาลงไปจากเดิม แต่ในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งจ่ายน้ำไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในเที่ยงวันนี้ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์คาดว่าน่าจะทำได้ก่อนเที่ยงวัน ส่วนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับสู่ปกติแล้ว
นายภราดร กล่าวอีกว่า ขอให้การประปาส่งแผนผังการส่งน้ำมาให้ศูนย์ ศป.กฉ. ว่าจุดใดสามารถปล่อยน้ำได้บ้างแล้ว และคาดการณ์ว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้โซนใดบ้างในช่วงคืนนี้ รวมไปถึงจะสามารถจ่ายน้ำได้ทั้งหมดเมื่อใด