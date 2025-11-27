“สิริพงศ์” รายงานยอดดับที่สงขลา 85 ศพ เคสน้ำท่วม 55 ราย ยันไม่กดตัวเลข รัฐบาลจ่ายค่าปลงศพรายละ 2 ล้าน

“สิริพงศ์” อัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตถึงวันนี้ 85 ศพ เคสน้ำท่วม 55 ศพ แจงรัฐบาลไม่ได้กดตัวเลขผู้เสียชีวิต แต่รอ สธ.ยืนยันข้อมูล คาดสตาร์ลิงก์ถึงไทยไม่เกินพรุ่งนี้ รัฐบาลแจ้งผู้ประสบภัยผูกบัญชีธนาคารออมสิน-กรุงไทยไว้รอรับเงินเยียวยาจาก ปภ. ยืนยันรอบนี้ได้เร็ว พร้อมเยียวยาศพละ 2 ล้านบาท
เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.) แถลงผลการประชุม ศป.กฉ. ว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์มหาอุทกภัย โดยข้อมูลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ถึงวันที่ 27 พ.ย. มีผู้เสียชีวิตแล้ว 85 ราย เฉพาะใน จ.สงขลา โดยแบ่งเป็นเคสน้ำท่วม 55 ราย และเคสที่ไม่ได้เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วม 30 ราย โดยขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบในการเยียวยาไว้แล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ศป.กฉ.ส่วนหลัง ได้ส่งข้อมูลไปให้ ศป.กฉ.ส่วนหน้าถึงกรณีที่มีการร้องขอช่วยเหลือเร่งด่วน จำนวนทั้งสิ้น 4,010 เคส สามารถดำเนินการแล้วเสร็จนำคนกลับมาเข้าสู่ศูนย์อพยพได้ 3,492 เคส คิดเป็น 87% ของทั้งหมด
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้มีการนำส่งอาหารไปบริการประชาชนที่ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ โดยส่งมอบไปแล้วประมาณ 1 หมื่นชุด แต่ความสามารถในการทำอาหารของ ศป.กฉ.ส่วนหน้าในทุกวัน มีกำลังผลิตอยู่ที่วันละ 6 หมื่นชุดต่อวัน ไว้สำหรับดูแลผู้ที่อยู่ในศูนย์อพยพและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพื้นที่ โดยวันนี้สามารถเพิ่มการผลิตได้อีกไม่น้อยกว่า 50% ต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายในที่ได้ประสานไปยังห้างร้านต่างๆ ในการนำอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารพร้อมทานมามอบให้กับประชาชน
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำขณะนี้ คาดว่า เย็นวันนี้น้ำจะลดลงต่ำกว่าตลิ่งในทุกจุด ซึ่งการระบายน้ำจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยเหลือ เช่น เครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายเปิดการจราจรในการช่วยเหลือประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนไว้แล้ว โดยจะแบ่งเป็น 2 ทีม คือ เครื่องจักรที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าไป แต่ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ขวางทางอยู่คือ รถที่ลอยน้ำมาขวางช่องทางต่างๆ จึงต้องมีทีมที่ไปเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อให้รถยนต์ต่างๆ สามารถเดินทางได้โดยเร็วที่สุด และสิ่งที่มีความจำเป็นในขณะนี้คือ กำลังพล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกใหญ่ รถกระบะ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้นในการปฏิบัติภารกิจ
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่อยากให้เกิดความสับสนระหว่างตัวเลขของผู้เสียชีวิตกับตัวเลขที่อาจจะเห็นผ่านการนำเสนอของสื่อมวลชน เพราะข้อมูลที่รายงานจาก ศป.กฉ. เป็นตัวเลขของวันก่อนหน้านี้ โดยการยืนยันจาก สธ. รัฐบาลไม่เคยปฏิเสธว่าอาจจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่ตกหล่น หรือยังไม่ได้รับ และเราคาดว่าน่าจะมี แต่ตัวเลขที่เราจะนำเสนอได้ต้องเป็นตัวเลขที่ได้รับการยืนยันจาก สธ.เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน รัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราให้จะให้อย่างตรงไปตรงมา จะไม่มีการกดตัวเลขให้ต่ำ หรือทำตัวเลขให้สูง มันไม่มีประโยชน์ สิ่งที่เราต้องการทำคือการสื่อสารให้ถึงประชาชนอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนยังคงเดินหน้า แต่สถานการณ์น้ำท่วมต้องต่อสู้กันยาว มีการช่วยเหลือเสร็จหลังจากนี้ก็ต้องมีการฟื้นฟูและเยียวยา โดยแผนการฟื้นฟูมีการพูดคุยและเตรียมการไว้แล้ว ลักษณะของการดำเนินการจะแบ่งเป็นโซนรับผิดชอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคุ้นชินกับสถานที่และดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รัฐบาลหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูสถานที่ให้กลับมาได้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคต่างๆ และในเร็วๆนี้ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ทำข้อตกลงรับการสนับสนุนจากสเปซเอ็กซ์หรือที่เรารู้จักกันในนามสตาร์ลิงก์ ซึ่งบางคนอาจมองว่ามีความล่าช้า แต่ยืนยันว่าหนังสือที่ทางสเปซเอ็กซ์ขอให้ความช่วยเหลือ มาถึงในช่วงเช้าวันที่ 26 พ.ย. และรมว.ดีอีได้ดำเนินการทันที และด้วยประโยชน์ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้ขั้นตอนทั้งหมดที่จะต้องดำเนินการในการนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดถูกลดลงทั้งหมด คาดว่าสตาร์ลิงก์จะเดินทางมาถึงประเทศไทยไม่เกินวันที่ 28 พ.ย. และจะยังคงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงาน การช่วยเหลือในพื้นที่ แม้น้ำจะลดไปแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์ในการดำเนินการ
นายสิริพงศ์ กล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่า จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย งดต้น งดดอก ขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลได้เจรจากับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติว่า ในช่วงเวลาที่ได้รับการช่วยเหลือจะไม่มีการทำให้เสียเครดิตสกอร์ เพราะบางคนมีปัญหา ไม่สามารถที่ผ่อนชำระได้ก็จะไม่ติดแบล็กลิสต์แต่อย่างใด ในส่วนของประกัน หากยังไม่สะดวกที่จะไปต่อประกันหรือประกันเพิ่งขาดไป ทางรัฐบาลได้เจรจากับบริษัทประกันให้ต่อให้ท่านโดยอัตโนมัติ ไปอีก 90 วัน แต่ถ้ายังไม่ทันอีกก็ขยายต่อไปอีก 90 วัน เพื่ออำนวยความสะดวก ฉะนั้น ไม่ต้องเป็นห่วง นอกจากนี้ นายกฯยังมีความเป็นห่วงในเรื่องความยุ่งยากและเอกสารต่างๆ ในเรื่องของเงินชดเชยเยียวยา โดยในวันที่ 28 พ.ย. กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ จะทำการโอนเงินเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ทุกหลังคาเรือนให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อไปใช้ดำเนินการก่อน หมายความว่า เงินเยียวยารอบนี้จะได้เร็ว เพราะรัฐบาลมีความเป็นห่วงว่าเมื่อประชาชนสามารถกลับไปอยู่บ้านได้แล้วต้องมีความจำเป็นในการนำเงินไปใช้จ่ายต่างๆ รัฐบาลอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความทุกข์ของท่าน จึงขอฝากไปถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.สงขลา ให้ไปทำการผูกบัญชีกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยเอาไว้ เมื่อมีความพร้อมก็จะสามารถโอนเงินได้เลย
นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณาวงเงินการสนับสนุนในการทำความสะอาดบ้านเพิ่มเติมให้กับประชาชนด้วย ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติเงินปลงศพสำหรับผู้เสียชีวิตในกรณีน้ำท่วมศพละ 2 ล้านบาท