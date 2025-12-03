ศป.กฉ.จ่ายเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 1.2 แสนครัวเรือน น้ำ-ไฟ-เน็ต 100% บูรณาการขยะ ยืด 6 ด. สมทบประกันสังคม

โฆษกศป.กฉ. เผย คืบหน้า จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 1.2 แสนครัวเรือน ย้ำน้ำ-ไฟฟ้า-อินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ 100% เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนจัดการขยะ พร้อมยืดเวลาส่งเงินสมทบประกันสังคมออกไป 6 เดือน
วันนี้ (3ธ.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษก ศป.กฉ. แถลงถึงความคืบหน้าเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา ว่า 2 วันที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปเยอะแล้ว ซึ่งช่วงวันที่ 1-2 ธ.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลได้โอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนแล้ว 120,949 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 1,088,541,000 บาท ในจำนวนที่โอนแล้วยังไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนบางส่วน 2,878 ครัวเรือน เนื่องจากไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย์ ขอย้ำอีกทีว่า ไม่ต้องกังวลเมื่อดำเนินการผูกกับพร้อมเพย์แล้ว ธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีทีเดียว สำหรับวันนี้มีการโอนต่อ โดยตัวเลขจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะโอนให้ 66,187 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 595,683,000 บาท แบ่งเป็น 4 จังหวัด โดยมีจังหวัดสงขลา 46,976 ครัวเรือน ปัตตานี 16,953 ครัวเรือน สุราษฎร์ธานี 1,997 ครัวเรือน และยะลา 261 ครัวเรือน เชื่อว่า จากนี้ไปจำนวนจะเพิ่มขึ้น ด้วยการปลดล็อคกฎระเบียบ และการเน้นย้ำเรื่องวิธีการที่ขอทำให้สะดวกที่สุด ไม่เป็นภาระกับประชาชน รวมถึงธนาคารออมสินระดมเจ้าหน้าที่คีย์ตัวเลขเพื่อให้กระจายเงินเข้าสู่บัญชีให้ได้มากที่สุด
น.ส.รัชดา กล่าวว่า เรื่องประปาไฟฟ้า รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับเรื่องน้ำไฟ 100% ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่อาจมีจุดย่อย อย่างกรณีน้ำประปาบ้านเรือนพื้นที่ใกล้สะพาน เพราะท่อประปาที่อยู่ตามคอสะพาน มีการชำรุด จุดนี้การประปาจะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซม ส่วนของไฟฟ้าในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ มี 5,000 กว่าครัวเรือนที่กระจายกันอยู่ ยังไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้ ไม่ใช่ว่าการไฟฟ้าไม่พร้อม แต่ปัญหาที่ทำให้ไฟไปไม่ถึง เพราะ บ้านปิด, ที่บ้านระบบไฟฟ้ามีความเสียหายต้องซ่อมใหญ่ อาจต้องใช้เวลา ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าไปดำเนินการดูแลให้ หรือบางส่วนเบรคเกอร์ไฟเสีย เพราะฉะนั้น 5,000 ครัวเรือนที่ไฟยังไปไม่ถึงขอเวลานิดหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทุกคน ส่วนเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต กสทช. แจ้งมาว่า ณ เวลานี้ครอบคลุม 98% แล้ว
น.ส.รัชดา กล่าวว่า อีกเรื่องที่สำคัญ คือเรื่องการกำจัดขยะ อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นวาระที่บูรณาการกันทุกภาคส่วน ทางทหารบูรณาการเรื่องกำลังพล ร่วมกับอาสาสมัคร อาสารักษาดินแดน และ อาสาสมัครจากประชาชน กระจายอยู่ใน 4 โซน ส่วน อบจ. ดูเรื่องตรอกซอกซอยเล็กๆ ทหารจะดูเรื่องของถนนพื้นที่สาธารณะในภาพกว้าง ซึ่งดำเนินการทำการตลอด 24 ชั่วโมง แต่อาจมีคำถามบางพื้นที่อยู่ในการดูแลของ อบจ. มีการตั้งข้อสังเกตเก็บขยะจริงหรือไม่ ต้องเรียนว่ากระบวนการการเก็บขยะ เริ่มจากที่บ้านทำความสะอาด เอาขยะออกไปวางที่หน้าปากซอย เพื่อให้ทหารมาขนไป แต่สมมติทำความสะอาดตรอกซอกซอยในตอนเช้า แต่ในตอนเย็น หรือตอนค่ำ พี่น้องประชาชนอาจมีขยะมาเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นอาจมีความเข้าใจไปว่ายังไม่ได้มีการ กวาดขยะออกไป ไม่ใช่ในลักษณะนั้น อย่างไรก็ตามเราจะทำงานสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจเรื่องของการเก็บขยะ และไม่ได้ย่อท้อในเรื่องการดำเนินการประเด็นนี้แต่อย่างใด ในภาพรวมทาง ศป.กฉ. ได้รับรายงานว่า มีการคลี่คลายสถานการณ์ขยะไปอย่างมาก
น.ส.รัชดา กล่าวว่า นอกจากนี้ เรื่องการจราจร วันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานข้อมูลจำนวนรถรอการเคลื่อนย้ายในพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มียอดตรวจสอบ 513 คัน ติดต่อเจ้าของแล้ว 170 คัน ติดต่อเจ้าของไม่ได้ 86 คัน และอยู่ระหว่างการดำเนินการค้นหาเบอร์โทรเจ้าของรถ 343 คัน สำหรับพี่น้องที่รับฟังการแถลงข่าววันนี้ อยากติดตามว่ารถอยู่ไหนให้ติดต่อที่หมายเลขของตำรวจได้เลย ที่เบอร์ 191 หรือ 1599 หรือโทรไปยังกรมการขนส่งทางบก 1584 ในภาพรวมการจราจรทางตำรวจได้ขนย้ายรถที่จอดกีดขวางเส้นทางคมนาคมออกไปแล้ว แต่ยังเหลืออยู่บ้างบริเวณไหล่ถนน พร้อมย้ำว่า ขอให้สบายใจเรื่องการจราจรในพื้นที่
น.ส.รัชดา กล่าวว่า เรื่องการสำรวจความเสียหายของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมแล้ว และดำเนินการลงพื้นที่สำรวจอาคารว่ามีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ สำหรับประชาชนที่ต้องการจะแจ้ง ความต้องการที่ให้เข้าสำรวจ โทรได้ที่หมายเลข 1531 ส่วนเรื่องประกันสังคม ในเรื่องการจ่ายเงินสมทบช่วงเวลาสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนเดือดร้อนขนาดนี้ทางประกันสังคมได้แจ้งมาว่า พี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงินสมทบ เพราะประกันสังคมจะขยายเวลาออกไป 6 เดือน เช่น ต้องจ่ายในเดือนพ.ย. ก็ไปจ่ายอีก 6 เดือนข้างหน้าได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ระยะเวลาขยายการจ่ายเงินประกันสังคมนับตั้งแต่เดือนพ.ย.68 ไปจนถึงเม.ย.69 ให้ขยายแต่ละช่วงออกไป 6 เดือน