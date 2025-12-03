รัฐบาลขออภัยปัญหาลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม-เล็งแก้จ่ายให้เร็ว จ่อยกเว้นค่าน้ำ-ไฟหาดใหญ่ 3 ด. ใช้วิกฤตสร้างโอกาส

“สิริพงศ์” ขออภัยลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมมีปัญหา จ่อชง ครม. ยกเว้นค่าน้ำ-ค่าไฟหาดใหญ่ 3 เดือน เล็งแก้ข้อบังคับ-กฎหมายทุกข้อ ปรับจ่ายเงินเยียวยาให้เร็ว แจง ใช้วิกฤตสร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ ยัน เยียวยาศพละ 2 ล.ในพื้นที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จว.อื่นค่อยพิจารณา
วันนี้ (3ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.05 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.) แถลงผลการประชุม ศป.กฉ. ว่า กรณีเรื่องเงินอุดหนุนเยียวยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการลงทะเบียน เนื่องจากในครั้งนี้รัฐบาลมีความต้องการที่จะให้เงินไปถึงมือพี่น้องประชาชนในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุด เพราะเป็นความจำเป็น เนื่องจากประชาชนเพิ่งผ่านเหตุร้ายมา จำเป็นที่จะต้องมาฟื้นฟูกลับสู่สภาวะปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด รัฐบาลจึงได้มีแนวทางในการเร่งดำเนินการ อย่างไรก็ดี เมื่อมีนโยบายไปแล้วแต่ในส่วนของการปฏิบัติยังเกิดความติดขัด ขัดข้องอยู่ในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ดังนั้น เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ในที่ประชุม ครม.จึงมีมติยกเว้นในบางกรณี เช่น การทำประชาคมในพื้นที่ จ.สงขลา จึงขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้มีระเบียบชี้แจงไปแล้วว่า การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เอกสาร แต่สามารถใช้เลขบัตรประชาชนเท่านั้นก็เพียงพอ แต่หากการดำเนินการยังเกิดความติดขัดล่าช้าก็ต้องขออภัย ซึ่งประธาน ศป.กฉ.ได้ให้ ปภ.พิจารณาขยายเวลาการลงทะเบียนสำหรับผู้ประสบภัยที่จะรับเงินเยียวยา โดยให้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.68 ซึ่งยังมีเวลาในการดำเนินการพอสมควร และต้องขออภัยเรื่องเว็บไซต์ของ ปภ. ที่จะใช้ลงทะเบียนซึ่งขณะนี้ยังล่มอยู่ โดยประธาน ศป.กฉ.ได้กำชับและให้เร่งแก้ไขโดยเร็ว โดยจะสามารถกลับมาใช้ได้ภายในวันนี้
โฆษก ศป.กฉ. กล่าวว่า นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังให้หน่วยงานที่ดูแลสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้วันนี้จ่ายไฟและน้ำได้ 100% แต่ทั้งนี้ ยังมีความกังวลเรื่องบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ประธาน ศป.กฉ.กำชับว่าอย่าให้เห็น ซึ่งมีคำถามว่าการไม่ส่งบิลจะถือเป็นการชะลอหรือเป็นการยกเว้น โดยในสัปดาห์หน้า กปภ. และ กฟภ. จะเสนอเรื่องเข้ามาในที่ประชุม ครม.เพื่อขอยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่เป็นเวลา 3 เดือน 3 รอบบิล คือ ในเดือน พ.ย.68 – ม.ค.69 ส่วนในบางพื้นที่ก็จะมีการยกเว้นในการเก็บอีกเป็นเวลา 2 รอบบิล ซึ่งหลังจากที่เข้าที่ประชุม ครม. แล้ว ผลการดำเนินการเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในวาระถัดไป
โฆษก ศป.กฉ. กล่าวว่า ในเรื่องความสะอาด เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ครม.มีมติอนุมัติเงิน 530 ล้านบาท ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ไปใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำความสะอาด ซึ่งสามารถทำได้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างภาคเอกชนที่เป็นลักษณะของการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้การทำความสะอาดเป็นไปได้ตามไทม์ไลน์ที่นายกฯกำหนดเอาไว้ 7 วัน ประชาชนต้องเข้าอยู่ได้ และ14 วัน อ.หาดใหญ่ต้องสะอาด ซึ่งวันนี้ยังได้รับการยืนยันว่ายังเป็นไปตามไทม์ไลน์อยู่ ส่วนประเด็นที่มีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาของทางอิสลามนั้น ทาง ศป.กฉ.ส่วนหน้าได้แจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตในกรณีที่มีการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาไปก่อนที่จะส่งรายชื่อผู้เสียชีวิตให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งจะไม่มีวิธีที่จะนำร่างขึ้นมาตรวจใหม่ แต่ใช้วิธีให้มีกระบวนการยืนยันจากส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน