สธ.เผยปชช.เครียดสูง 216 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย 8 เกาะติดใกล้ชิด ประเมินรพ.หาดใหญ่เสียหายพันล.

สธ. เผย พบ ปชช. มีภาวะเครียดสูง 216 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย 8 ราย พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิด ประเมินความเสียหายรพ.หาดใหญ่ 1 พันล้านบาท
วันนี้ (1ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย กรณีอุทกภัยภาคใต้ว่า สำหรับเรื่องการฟื้นฟูชุมชน โดยกระทรวง สธ.ได้สนับสนุนดูแลประชาชนในช่วงน้ำท่วม โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Mini-MERT 104 ทีม ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 - 30 พ.ย. โดยให้บริการประชาชน สะสมไม่ต่ำกว่า 11,147 รายมีการค้นหาเข้าถึงผู้ป่วยในชุมชนที่เข้าถึงยากจากการประสบภัยอุทกภัย มีการตรวจรักษาเบื้องต้นและให้ยาทันทีในชุมชน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง มีการประเมินภาวะฉุกเฉินและส่งต่อโดยช่วง 6-7 วัน ได้มีการส่งต่อทางบก 259 ราย ส่งต่อทางอากาศ 213 ราย นอกจากนี้เรายังมีทีมแพทย์เดินเท้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ร่วมทีมกันสับเปลี่ยนหมุนเวียน 124 ทีมในช่วงวันที่ 28 - 30 พ.ย. ครอบคลุมทั้งหมด 78 ชุมชน จาก 103 ชุมชน ประมาณ 75% ของชุมชนทั้งหมด มีบริการสะสมถึง 10,427 กว่าราย
นพ.เอกชัย กล่าวว่า ทั้งนี้ยังมีทีมที่เรียกว่าทีม MCATT ที่จะทำหน้าที่ดูแลสุขภาพจิตหลังน้ำท่วม ซึ่งร่วมลงไปในชุมชน โดยได้ประเมินสุขภาพจิตประชาชนที่ประสบภาวะทางด้านสุขภาพจิต 3,800 ราย พบว่ามีภาวะเครียดสูง 216 ราย ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย ประมาณ 8 ราย โดยมีการประเมินระดับความเครียด และให้ความช่วยเหลือทันที ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองก็จะมีการดูแล และส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลและติดตามอย่างต่อเนื่อง
นพ.เอกชัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขในช่วงนี้ เราจะแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการดูแลตนเอง การทำความสะอาดบ้านเรือนป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะน้ำท่วมในโรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึงการป้องกันตัวเองในการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ที่สำคัญที่สุดเลยคือการป้องกันโรคฉี่หนู ซึ่งมักจะพบหลังจากน้ำลด ซึ่งโรคนี้มักจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วม ดินโคลน อยากฝากถึงประชาชนว่า ถ้าท่านพบว่าตัวเองมีไข้สูง มีอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อน่องอย่างรุนแรงอาจจะเป็นโรคฉี่หนูได้ ขอให้รีบปรึกษาทีมแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม หรือทีมแพทย์เดินเท้าที่เราลงไปให้บริการในชุมชน เพื่อที่จะได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งในขณะนี้เรามียาที่ใช้ในการป้องกัน หรือในการรักษาโรคฉี่หนูค่อนข้างครอบคลุม
นพ.เอกชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานทรัพย์ 100 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งประสบความเสียหาย โดยเบื้องต้น มีการประเมินความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้อยู่ในระหว่างกำลังปรับปรุงแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน เพื่อให้กลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ให้บริการประชาชนได้โดยเร็วที่สุด